"Canelo" Álvarez vence a John Ryder y se corona rey del Supermediano

Saúl «Canelo» Álvarez regresó este sábado a su natal Guadalajara por todo lo alto al vencer en las tarjetas a John Ryder. Un combate de mucho pundonor, pero que el mexicano dominó ampliamente. Inclusive enviando a la lona a su rival, casi noqueado.

«Canelo» se mantuvo como campeón absoluto del peso Supermediano al ganar de forma unánime en las tarjetas de los jueces, que lo vieron ganador 120-107, 118-109 y 118-109.

CANELO ALVAREZ GETS THE WIN OVER JOHN RYDER IN MEXICO! 🇲🇽

Pese a que el mexicano no pudo lucirse con un nocaut ante su afición, sí dio una exhibición de querer ir por la victoria desde el primer round, sin embargo, no contó con la resistencia de Ryder, quien pese a irse a la lona en más de una ocasión no quiso renunciar al combate.

«El rival no tenía nada que perder, me encantó darle este espectáculo a la gente, estoy muy agradecido a cada uno de ustedes, en especial a los niños», dijo «Canelo» a ESPN en el ring tras ganar la pelea.

¡UNA FIESTA EN GUADALAJARA! 🙌



Los jueces le dieron 120-107, 118-109 y 118-109 a favor de Canelo Álvarez 🥊



Define en una palabra la pelea del mexicano:____________

El mexicano, quien llegaba con marca de 57-2-2, luego de derrotar a Gennady Golovkin por segunda vez en su carrera el pasado 17 de septiembre, pudo ganar de forma contundente y seguir con su sueño vivo de medirse en una revancha a Dmitry Bivol en el peso Semipesado de la AMB.

«Canelo» ganó así, entre la bolsa de la pelea y patrocinios, 14 millones de dólares en una noche que fue de fiesta en Guadalajara.