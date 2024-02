El ex pelotero dominicano All-Star Carlos Gómez, utilizó su cuenta en Instagram para aclarar los rumores virales sobre su supuesta intención de competir en ciclismo con miras a clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esta semana, varios medios especializados se hicieron eco de una publicación en Twitter del periodista Todd Rosiak del Milwaukee Journal Sentinel, quien afirmó que Carlos Gómez se preparaba para competir en un evento de ciclismo en República Dominicana que determinaría el representante del país, en su categoría, para los venideros Juegos Olímpicos en París.

«Carlos Gómez se encuentra actualmente entrenando para los Juegos Olímpicos de París en ciclismo. No es broma. Si gana una carrera clasificatoria en mayo, parece que tendrá la oportunidad de representar a la República Dominicana en los 500 metros en el velódromo» escribió Rosiak en su cuenta en Twitter.

Carlos Gomez is currently training for the Paris Olympics in cycling — no joke. If he wins a qualifying race in May it sounds like he will have the chance to represent the Dominican Republic in the 500 meters in the velodrome.



