César Valdez es el abridor dominicano para la final de la Serie del Caribe

El lanzador dominicano César Valdez será el abridor del partido final de la Serie del Caribe Miami 2024 frente a Venezuela. Así lo confirmó el mánager de los Tigres del Licey, Gilbert Gómez.

El estratega no solo confirmó la elección de Valdez como el encargado del montículo. También anunció la disponibilidad completa de su cuerpo de lanzadores. A excepción del estadounidense Cameron Gann, quien participó en la semifinal contra el equipo panameño.

Valdez, quien ya demostró su destreza al liderar la victoria contra Puerto Rico en la ronda regular, se alza como la elección estratégica para el partido crucial. Su actuación previa, con cinco entradas completas, seis imparables, y dos carreras limpias permitidas, valida su papel clave en el equipo.

No obstante, a pesar de la efectividad del cuerpo de lanzadores, Gilbert Gómez no pasa por alto las expectativas no cumplidas en el departamento ofensivo. Aseguró que, aunque la ofensiva no ha alcanzado su máximo rendimiento en los primeros seis juegos, confía plenamente en el talento del equipo para ofrecer más en la Serie Final.

«Nosotros sabemos el talento ofensivo que tenemos. Sabemos que en los primeros seis partidos las cosas no se dieron de la forma en que esperábamos, pero todavía nosotros entendemos como grupo que podemos dar más», subrayó el dirigente dominicano.

Con mentalidad positiva

República Dominicana, a pesar de avanzar a la final, terminó como el equipo con menos carreras anotadas durante la fase inicial de la competición. Gilbert Gómez. Sin embargo, enfatiza la mentalidad positiva del equipo y la oportunidad de redimirse en el juego decisivo.

«Yo entiendo que en ese clubhouse nadie está conforme con la cantidad de carreras o de hits o de batazos oportunos que hemos dado, pero mañana (hoy) es un juego nuevo y es otra oportunidad para nosotros demostrar lo que somos ofensivamente», concluyó Gómez.