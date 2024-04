Christopher Morel con tremendo bat flip tras su primer grand slam

El dominicano Christopher Morel conectó el primer grand slam de su carrera con los Chicago Cubs en su victoria frente a los Padres de San Diego 5-1 en la jornada del pasado martes.

El jonrón de Christopher Morel ocurrió en la parte alta de la quina entrada. En conteo en 2 bolas sin strikes ni outs, conectó un sweeper de Stephen Kolek a 43 pies de distancia por todo el jardín izquierdo del Petco Park, remolcando cuatro carreras en un instante y ampliando la ventaja de los Cubs.

Después del juego, el dirigente Craig Counsell de los Cubs de Chicago tuvo algo que decir sobre el importantísimo turno de Morel ante Joe Musgrove, uno de los mejores lanzadores de los Padres de San Diego.

“Dejó un par de sinkers para comenzar el turno al bate. “Parece que intentó lanzar un slider de strike y le dio un gran swing. Fue oportuno y fue un gran éxito. Uno de esos que desde el principio sabes que es un jonrón” dijo Counsell, quien ha elogiado otras veces el poder del bate de Morel.

«Puedo lograrlo todo» dice Morel

Mientras que Morel, quien ha estado trabajando fuerte con el entrenador de bateo Jonathan Mota, dijo que ha estado tratando de mejorar su mentalidad cada día que va a un campo de béisbol, inspirando confianza a sí mismo de que puede lograrlo todo.

“Cada vez que vengo al estadio, siempre tengo la mentalidad de ‘puedo lograrlo todo. Si Dios me dio la oportunidad de estar aquí nuevamente, es porque Dios y el equipo, la organización creen que puedo hacerlo. Entonces, si ellos creen en mí, pero yo no creo en mí mismo, no significa nada”

Este fue el primer grand slam de Morel en su carrera, quien viene de despachar 26 cuadrangulares en la temporada pasada y hasta el momento lleva un buen ritmo en el 2024, bateando para .326 de AVG con 10 anotadas, 14 hits, 3 jonrones, 1 doble, 1 triple, 10 remolcadas, 3 boletos, 5 ponches y .974 de OPS en 11 juegos.