Clásico Mundial: Panamá derrota con autoridad a China Taipéi

Panamá y China Taipéi inauguran el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Este juego se desarrolló en el Estadio de béisbol intercontinental de Taichung, en Taiwán.

El equipo panameño envió a la lomita como abridor a Humberto Mejía. Por su parte, los asiáticos Kuan-Wei Chen.

Los centroamericanos iniciaron con buen pie su primera partipación en la historia en un Clásico Mundial de Beisbol, siendo un triunfo 12-5 que pudo presenciar en su homenaje el hasta ahora, único inmortal unánime en el Salón de la Fama de MLB, el gran Mariano Rivera.

El pelotero más destacado por Panamá en este encuentro fue Jonathan Araúz, quien se fue de 6-2 con tres carreras remolcadas.

Los panameños sacudieron en el juego un total de 14 hits y además

Luis Castillo protagonizó una memorable jugada defensiva en el jardín derecho.

Jonathan Araúz extends Panamas's lead with a 2-run base knock in the 6th. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/x5acbpxIf2

A catch you need to see to believe by Luis Castillo. 😳 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/bMaPyKtBcr