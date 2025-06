Los montos del nuevo megacontrato de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Cristiano Ronaldo, actualmente con 40 años, anunció que renovó su contrato para con el Al Nassr para poder jugar con el club hasta 2027. La información fue confirmada por el propio Cristiano a través de sus redes sociales.

“Comienza un nuevo capítulo. Misma pasión, mismo sueño. Hagamos historia juntos” escribió.

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. 🟡🔵 pic.twitter.com/JRwwjEcSZR June 26, 2025

Cristiano Ronaldo terminó esta temporada en el Al Nassr con 25 goles y fue el máximo goleador de la Liga de Arabia Saudita.

No obstante, el portugués no ha logrado llevar a su equipo a ganar trofeos, ni como campeón de su liga local ni la clasificación de la Champions de Asia. Aun así, el equipo árabe parece que no lo dejará ir tan fácil. Y, con ese propósito, “amarró” a Cristiano con un megacontrato histórico y muy especial: 2 años en Al‑Nassr por un total de $625 millones, con bonos y participación accionaria.

El histórico contrato de Cristiano con Al-Nassr

El nuevo contrato de Cristiano tiene un valor básico de 492 millones de libras esterlinas (£) durante dos años.

La leyenda portuguesa, de 40 años, consiguió un aumento salarial que lo mantendrá en Al-Nassr hasta los 42 años, con un salario base de £ 488.000 ($620.000) por día.

Pero, además, también se le han ofrecido una serie de beneficios para convertirse en un “embajador de ensueño” para los saudíes ricos en efectivo, lo que podría llevar sus ingresos en $313 millones anuales, sin contar incentivos.

Pero, además de su salario, Cristiano recibirá un bono por firmar, con aumento en el segundo año de su contrato. También se le dará una participación del 15 por ciento en el club y otras bonificaciones por la Bota de Oro o si el Al-Nassr gana el título.

Desglose económico del nuevo contrato de Cristiano Ronaldo

Concepto En libras (£) En dólares (USD) Salario base anual 178 millones de libras ≈ $226 millones Salario total (2 años) 356 millones de libras ≈ $451 millones Firma inicial 24,5 millones de libras ≈ $31 millones Firma si activa 2.º año 38 millones de libras ≈ $48 millones Participación accionaria (15 %) 33 millones de libras ≈ $42 millones Bono Bota de Oro 4 millones de libras ≈ $5 millones Bono título de liga 8 millones de libras ≈ $10 millones Beneficios para los patrocinios hasta £60 millones ≈ $76 millones Total estimado contrato 2 años 492 millones de libras ≈ $625 millones (cifras aproximadas a tipo de cambio actual £→$ ≈ 1,27)

El nuevo Jeque del fútbol

Pero todo esto no queda solo allí. Cristiano Ronaldo y su familia también serán atendidos de manera magnífica fuera del campo. Tendrá 16 personas trabajando a tiempo completo: tres conductores, cuatro empleadas domésticas, dos cocineros, tres jardineros y cuatro personas de seguridad. Todo costeado por el club a un precio de ~£1.4 Millones ($1.8 Millones)

Asimismo, contará con un jet privado valorado en £4 M ($5 Millones) y patrocinios potenciales: hasta £60 M ($76 M).