El dominicano Juan Soto se ha reunido con la mayoría de equipos que han mostrado interés en tomarlo, pero no se espera que tome una decisión pronto.

Por el momento cuatro equipos de la MLB: Red Sox de Boston, Azulejos de Toronto y los dos equipos de Nueva York: Yankees y Mets, ya se reunieron con el jardinero estelar dominicano y su agente representante, Scott Boras, en el Sur de California.

Así las cosas, ¿Hasta cuándo se espera que Juan Soto tome una decisión para salir de la agencia libre? La

sensación en la industria beisbolera es que el toletero podría tomar su decisión antes de las Reuniones

Invernales, que comienzan el 9 de diciembre en Dallas.

Según fuentes, los actuales campeones de la MLB, Dodgers de Los Ángeles, serán el próximo equipo en

reunirse con Juan Soto, y el encuentro podría realizarse este martes.

“Todos sabemos que Boras tiene fama de prolongar la agencia libre a un ritmo desesperadamente lento. Pero cuando se trata de alguien como Soto, eso usualmente no ocurre. Me sorprendería que no haya firrmado para cuando nos vayamos de Dallas (cuando concluyen las reuniones el 12 de diciembre)”, comentó un ejecutivo de la Liga Nacional, que optó por mantener el anonimato cuando charló con el periodista Mark Feinsan.

Soto: muchas reuniones, ¿y las ofertas?

De los cuatro equipos que se han reunido con Soto, ninguno de ellos le habría hecho una oferta formal, aunque un rumor que esparció el ex infielder puertorriqueño Carlos Baerga, apunta que los Mets de Nueva York habrían puesto sobre la mesa 660 millones de dólares.

Se espera que el nuevo contrato de Juan Soto supere con facilidad los 500 millones de dólares, y por qué no, quizás los 600, después del gran año que tuvo con los Yankees de Nueva York este 2024, ayudando a impulsar a la franquicia hasta la Serie Mundial.