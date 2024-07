David Ortiz el béisbol es un deporte masculino, no para mujeres

El expelotero David Ortiz fue cuestionado sobre la ausencia de una liga profesional femenina de béisbol, similar a la WNBA en el baloncesto o la WTA en el tenis. Ortiz comentó que el béisbol es un deporte masculino, argumentando que es una de las actividades que las mujeres no pueden realizar.

Ortiz aseguró que no quiere sonar machista ni minimizar a las mujeres, pero expresó que el béisbol requiere de mucho poder, fuerza, habilidad y destreza, cualidades que, según él, los hombres desarrollan más que las mujeres.

«Hay cosas que las mujeres hacen, que nosotros los hombres no podemos hacer. Pues yo entiendo que esto es una cosa que los hombres hacemos, que las mujeres no pueden hacer», afirmó Ortiz.

Además, Ortiz mencionó que el béisbol no solo presenta desafíos para las mujeres, sino también para los hombres homosexuales. Aclaró que hay pocos jugadores «declarados» que practican el deporte. «El béisbol es tan complejo. Y esto no tiene nada que ver conmigo porque yo no soy homofóbico. Yo tengo amigos que son gays, que los adoro y los quiero. Y ellos lo saben, los respeto.

Pero hasta con personas gay, el béisbol tiene problemas. Si ustedes se fijan, ¿cuántos jugadores gays se han declarado? Pocos», dijo el ganador de tres Series Mundiales en El Nuevo Diario Podcast.