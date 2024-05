David Ortiz exige a LIDOM que respete el contrato Serie de Titanes

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El miembro del salón de la fama de Cooperstown, David Ortiz, envió un mensaje a LIDOM.

David exigió a LIDOM que respete el acuerdo establecido en el contrato con la compañía Latin Events.

Esta es la compañía que preside el empresario dominicano Félix Cabrera.

«Latin Events tenía un contato con LIDOM mucho antes del éxito de este evento el año pasado», iniciaba David su exposición.

«El mensaje que le quiero mandar, a mi gente que la quiero y la amo de LIDOM, es que dejemos de pensar de manera abierta, hagamos las cosas de manera correcta, como se deben hacer las cosas, basado en los acuerdos que llegaron con este caballero», dijo David Ortiz en medio de la presentación de su persona como socio de Latin Events, que también es parte el empresario mexicano Pedro Zamora.

Para apoyar su mensaje, David lo comparó con una situación imaginaria si pusiera buenos numeros en una temporada y exigiera mejoría de pago estándo bajo contrato.

«Ustedes creen que es justo que porqué yo maté, le diga a los Red Sox: No voy a coger más pelota si no me dan otro contrato», ponía como ejemplo Big Papi.

El encuentro se realizó en el Salón Lincoln, del hotel Intercontinental Real, ante la prensa deportiva dominicana. En la mesa principal, además de David, Cabera y Zamora, estuvo presente el abogado Julio Cury.