Los Denver Nuggets preparan estos días las primeras finales de la NBA de su historia sin preferencias sobre su rival en la lucha por el anillo, que saldrá del vencedor de la final del Este entre los Boston Celtics y los Miami Heat (2-3 por ahora).



“Honestamente, cualquiera de las dos. No me importa”, dijo Bruce Brown este viernes a una pregunta de los medios sobre si preferirían saber ya su rival o, por el contrario, si les gustaría más que la final del Este fuera lo más larga posible para que su contrincante llegue con menos descanso.



“Nos vamos a preparar de la misma manera sea quien fuere que gane. Pero esa es una gran serie ahora mismo así que estoy deseando saber contra quién jugaremos”, afirmó.



Jamal Murray, el líder de los Nuggets junto a Nikola Jokic, opinó que hasta las finales lo importante es mantenerse enchufados y alerta.



“No queremos relajarnos”, aseguró.



Los Nuggets cerraron el lunes 22 de mayo su espectacular barrida por 4-0 ante Los Ángeles Lakers, por lo que desde entonces tenían diez días por delante de descanso y sin partidos antes del primer duelo de las finales, que se jugará el 1 de junio.



Lo que no conocen todavía es su rival debido a que los Heat empezaron a lo grande con un 0-3 ante los Celtics pero ahora los de Boston han recuperado la esperanza de una remontada inédita al ganar dos encuentros seguidos. En los 150 precedentes en la historia de la liga, ninguna franquicia ha logrado avanzar tras ir 0-3 en una serie de ‘playoffs’.



Mantener el ritmo



Mike Malone, técnico de Denver, intenta que nadie pierda la concentración y la tensión en los Nuggets.

“Mi mayor preocupación es el ritmo e, incluso aun más importante, la condición física. Hemos jugado un día sí y un día no durante mucho tiempo y ahora, de repente, tienes nuevo o diez días de descanso”, reflexionó.