El conflicto de Luis Severino con los Yankees podría terminar en cambio

El lanzador dominicano Luis Severino está en crisis con los Yankees de Nueva York, a quienes acusa de retrasar deliberadamente su estreno oficial.

El abridor dominicano informó al New York Daily News Sports que empezará a lanzar en juegos de rehabilitación entre miércoles y jueves. Aunque espera que no sea la primera opción, ya que dicho careo en las menores empezaría a las 11:30 de la mañana.

Luis Severino called Friday's intrasquad game "unnecessary." "I do whatever they tell me to do."



"They tried to," he added when asked if the #Yankees explained the need for the Friday session. "I know they want what's best for me." https://t.co/tKJdfEXUvO