El dominicano Domingo Germán volverá al montículo tras más de un año de suspensión

Germán, de 28 años, ha sido designado por los Toros del Este, equipo campeón de la liga dominicana, para abrir el primer partido de la temporada profesional en este país, que dará comienzo el domingo venidero.

"Anunciamos que nuestro Domingo Germán será el lanzador abridor del día inaugural", dijo el equipo este martes en su cuenta de Twitter.

La novena de los Toros, que también es campeona de la Serie del Caribe, estará bajo las orientaciones del piloto puertorriqueño Lino Rivera, con experiencia en la liga dominicana.

El derecho Germán, de 28 años, tuvo récord de 18-4 en la temporada de 2019, pero en septiembre de ese año fue inhabilitado por la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas por ejercer violencia física y verbal contra su novia, con la que ha procreado una hija.

La suspensión lo sacó de acción toda la campaña recortada de 2020, incluyendo la barrida de los Yanquis contra los Indios de Cleveland y la serie de división en la que los 'Mulos del Bronx' perdieron en quinto y decisivo partido ante los Rays de Tampa Bay.

Germán, no obstante, podrá incorporarse a los Yanquis en los entrenamientos de primavera de 2021.

En julio pasado, Germán pareció sugerir su retiro del béisbol a través de una publicación en su cuenta de Instagram, solo para desdecirse 24 horas después.

"Todo aquel marca su historia en ambos lados, creo que marqué la mía en el #yankeestadium. Si decido no regresar quedaré orgulloso de mi esfuerzo en 11 años de carrera. Dios bendiga a todo aquel que me apoyó", publicó Germán.

Sin embargo, el 19 de julio aclaró a través de esa misma red social que no pensaba abandonar el béisbol.

"Lamento mucho la inquietante publicación de anoche. El año pasado fue muy duro para mi familia y para mí, por lo que asumo toda la responsabilidad. No estar con mis compañeros de equipo mientras se preparan para la temporada, sabiendo que los he decepcionado, me ha pasado la factura y anoche dejé que mis emociones se apoderaran de mí", escribió Germán, el lanzador más ganador para los Yanquis en 2019.

El derecho no lanza para los Toros desde 2017 cuando apenas trabajó una entrada. Está claro que competir en el campeonato dominicano le puede resultar muy beneficioso dado su inactividad forzosa del último año. EFE