El Efecto Elly De La Cruz impulsa récord histórico de los Reds

Los Reds de Cincinnati se posicionan como uno de los equipos más fuertes de la temporada 2023 de la MLB. El miércoles lograron conseguir su victoria número 11 de manera consecutiva igualando un récord impuesto hace más de 100 años.

Desde el inicio de la temporada los Reds vienen haciendo algo de ruido debido al buen desempeño que llevan y que, de manera muy «extraña», estén liderando la división central de la Liga Nacional.

Este miércoles cuando enfrentaban a los Rockies de Colorado los dirigidos por Dave Bell parecían que iban a quedar en 10 encuentros al hilo y nada más. Pero resulta ser que despertaron al final del encuentro para quedarse con el triunfo haciendo historia en este 2023.

The Reds have won 11 straight games, the team's longest win streak since 12 straight in 1957.



Cincinnati joins the 1890 Louisville Colonels as the only franchises in MLB history with an 11-game win streak a season after losing 100 games. pic.twitter.com/XCc5HsbZzD