El emotivo mensaje de Warriors a Nuggets por el título en la NBA 2023 

La historia de la NBA puede sacar a uno de los 11 equipos que no habían ganado un título hasta la temporada 2022-23 tras el gran triunfo de Denver Nuggets contra Miami Heat en las Finales 2023. Tal fue la contundencia de la victoria de Nikola Jokic y compañía que hasta Golden State Warriors los felicitó. Y lo hizo con un emotivo mensaje que incluyó a Stephen Curry.

Mientras que los Warriors tuvieron que esperar hasta las últimas jornadas de la temporada regular para clasificar a los Playoffs 2023, Nuggets terminó como el primer equipo de la Conferencia Oeste con marca de 53 victorias y 29 derrotas. Curry y compañía sufrieron a los actuales campeones de la NBA.

Golden State Warriors jugó tres veces contra Denver Nuggets en la temporada 2022-23 y perdieron todos los encuentros. Stephen Curry terminó con un promedio por juego de 27.7 puntos en estos encuentros. Mientras que Nikola Jokic solo pudo estar en dos de los tres partidos contra los Dubs y promedió por juego 24 unidades.

Luego del título en la NBA 2023, Michael Malone, el entrenador de Denver Nuggets, le envió una advertencia a Stephen Curry, Golden State Warriors y todos sus rivales. ​​”No estamos satisfechos con uno. ¡Queremos más, queremos más!”. Fue indudable la superioridad y los Dubs no dudaron en admitirlo.

Conscientes que terminó la temporada NBA 2022-23 y que tendrán mucho que hacer para volver a conformar un equipo contendiente al título, los Warriors publicaron un emotivo mensaje sobre el título de los Nuggets en el 2023. Stephen Curry dijo presente al ser parte de la foto elegida.

“Y con eso, la temporada 2022-23 llega a su fin. Felicidades, Nuggets“, publicó la cuenta oficial del equipo de San Francisco en Twitter.

& with that the 2022-23 season comes to a close.



Congrats, @nuggets pic.twitter.com/gmWadacKzP