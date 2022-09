La NBA también tiene sus «crónicas rosa» y la última y más candente la protagoniza el hijo de Michael Jordan. El vástago de «Su Majestad» está saliendo nada menos con la exnovia del histórico compañero de cancha de su papá, Scottie Pippen.

Marcus Jordan y Larsa Pippen fueron sorprendidos en una cita doble con otra pareja en el restaurante Zuma de Miami.

Michael Jordan's son, Marcus Jordan, is seen on what appears to be a double date with Scottie Pippen's ex-wife, Larsa Pippen, down in Miami. https://t.co/SYVjlzLZIF