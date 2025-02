El objetivo de Julio Rodríguez es mejorar con el madero en 2025

En su rol de líder en Marineros de Seattle, Julio Rodríguez trata de inspirar desde el ejemplo y apostar a su vez por ser un jugador más completo. Sobre todo porque, ofensivamente, el conjunto tiene aún varias deudas por cubrir.

Pese a presumir el mejor pitcheo de las Grandes Ligas en la campaña 2024, siendo colíderes en efectividad colectiva con Bravos de Atlanta (3.49), su ofensiva tuvo el segundo peor promedio de bateo de la pasada temporada.

El jardinero central dominicano parece tener un gran propósito en estos entrenamientos primaverales previos a la zafra 2025 del ”Big Show”, acumular más apariciones en la caja de bateo.

Julio Rodríguez scorches a 112.4 MPH double into the gap to score two 😳 #SpringTraining pic.twitter.com/Y7642CJkJs