El posible traspaso de Marcell Ozuna a un odiado rival

Las consecuencias de la lesión del venezolano Ronald Acuña Jr. y la actual racha negativa de los Atlanta Braves podrían hacer que los pieles rojas consideren el intercambio del slugger dominicano Marcell Ozuna, que se convertirá en un agente libre al final de esta temporada, según analistas.

Atlanta cuenta con un performance positivo de llegada la postemporada, participando en cada una de las últimas siete temporadas, incluyendo un campeonato de la Serie Mundial en 2021. Pero las crecientes lesiones y el ascenso de otros equipos en la Liga Nacional podrían significar que 2025 terminará sin posibilidades.

El equipo todavía puede aspirar a algo grande en la próxima temporada. Asimismo, puede esperar un gran impulso con el regreso de Ronald Acuña Jr., piedra angular de la franquicia. Pero la última actualización de su lesión sugiere que podría llegar demasiado poco y demasiado tarde para salvar su temporada.

Sin un calendario claro para su regreso, Acuña podría no estar de vuelta en el campo hasta algún momento de junio. Y eso podría obligar al equipo a tomar algunas decisiones difíciles. Entre ellas, afirman los analistas, considerar el intercambio de Marcell Ozuna, que se convertirá en un agente libre al final de esta temporada, para obtener las piezas que necesitan.

¿Qué dicen los analistas sobre un posible traslado de Marcell Ozuna?

“…Marcell Ozuna”, argumentó el presentador de MLB Network Greg Armsinger en un segmento reciente. “Tantos equipos necesitan slug. Les darán toneladas de prospectos por un Marcell Ozuna”.

Lo que Armsinger plantea es que existirían cualquier cantidad de equipos haciendo fila para negociar por Marcell Ozuna, quien instantáneamente proporcionaría un gran impulso de poder a su alineación. Y, sobre este particular (el de los equipos), Jon Conahan, de Athlon Sports, señaló a los Philadelphia Phillies, rivales de división, como un atractivo punto de aterrizaje.

“Sí. Que los Bravos y los Phillies negocien juntos podría no tener mucho sentido. Pero si Filadelfia está dispuesta a desprenderse de cualquiera de sus mejores prospectos, Atlanta no está en una situación para no enviarlo a un equipo por eso”, argumentó Conahan. “Después de batear 39 jonrones hace un año y 40 la temporada anterior, Marcell Ozuna sería la adición perfecta para un equipo de los Phillies que busca superar la joroba”.

Los Phillies seguramente estarían interesados en añadir otro bateador potente a su orden. Sobre todo si quieren mezclar su ataque y evitar otra eliminación prematura en los playoffs. Pero para los Braves, lo único que podría ser peor que perderse los playoffs, sería ayudar a los Phillies a ganarlo todo.