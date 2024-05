El regalito que dejó Juan Soto a Fernando Tatis Jr. en el jardín derecho

Mediante el primero de una serie de tres juegos entre los Yankees de New York vs. los Padres de San Diego, Juan Soto, al finalizar la parte baja de la octava entrada, le dejó un curioso regalo a su paisano, ex compañero y también jardinero Fernando Tatis Jr.

No es nada nuevo que los jardineros se intercambien gomas de mascar, semillas, entre otras cosas en pleno juego con tan solo dejarlo en algún punto de los jardines. Esto fue justo lo que hizo Juan Soto, quien en su regreso a San Diego por primera vez desde que los cambiaron a los Yankees, quiso dejar un presente para Tatis Jr.

Cuando Fernando Tatis Jr. salió a defender la parte alta de la novena entrada, se percató de inmediato del regalo de Juan Soto y se lo guardó en el bolsillo trasero del lado derecho. Sin embargo, tanto los fans como los televidentes se quedaron con la duda sobre qué era exactamente dicho regalo.

Cabe destacar que antes del partido, Fernando Tatis Jr. reveló que admira a Soto por gran persona, gran jugador y buen compañero de equipo. Pero también admitió que ahora que no están bajo el mismo uniforme, es su rival en el terreno.

«Es un buen jugador, un buen jugador de beisbol. Pero ahora tenemos diferentes uniformes y en el terreno será muy diferente» dijo Tatis Jr.

Juan Soto en San Diego

Soto bateó de 4-2 con un jonrón, un doblete, una carrera remolcada y una anotada en su regreso a San Diego, donde recibió algunos abucheos cuando lo anunciaron por las bocinas del Petco Park previo a su primer turno al bate de la noche.

Los Yankees de New York conquistaron el primero de la serie, venciendo por blanqueada 7 carreras por 0 a los Padres de San Diego gracias a una joya monticular de seis entradas y un tercio en blanco del abridor Carlos Rodon. Respaldado además por una buena actuación del bullpen resumida en Dennis Santana y Yoendrys Gómez.

Mientras que por la ofensiva, además de Soto, Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Gleyber Torres conectaron jonrones en dicho partido, siendo partícipe de las ocho vueltas de los Mulos del Bronx.