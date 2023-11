SANTO DOMINGO .- El torpedero de Grandes Ligas Elly De La Cruz realizó el lanzamiento de la primera bola previo al partido del sábado, en el que los Tigres del Licey recibía la visita de las Águilas Cibaeñas este sábado, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

De La Cruz estuvo acompañado de Miguel Ángel Fernández, actual tesorero y otrora presidente del Club Atlético Licey, Tancredo Aybar, Directivo y Richard Jiménez, asistente especial del gerente general, quien fuera el cazatalentos que estampó la firma de la sensación dominicana y el jardinero Allan Cerda, su compañero en la organización de los Rojos de Cincinnati, quien fungió como el receptor de honor.

En 24 partidos la temporada pasada, De La Cruz tuvo un porcentaje de bateo de .286 (84-24) con un OBP de .396, .417 de slugging y un OPS de .813. Anotó 19 carreras, remolcó 14 con cuatro dobles, dos triples, su histórico cuadrangular y nueve bases robadas en 13 intentos.

El pasado 6 de junio, De La Cruz ascendió a las Grandes Ligas por primera vez con los Rojos de Cincinnati luego de una lesión de Nick Senzel. Fue el quinto pelotero más joven de la Liga Nacional a los 21 años, uno de los campocortos más altos en la historia de la MLB con 6 pies y 5 pulgadas y uno de los peloteros más rápidos del béisbol.

Su compañero de equipo Joey Votto dijo: «Es el mejor corredor que he visto, y tiene el mayor poder que he visto. Y tiene el brazo más fuerte que he visto».

El siete de junio conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, un batazo de 458 pies. En un juego contra los Bravos de Atlanta el 23 de junio, bateó para el ciclo. Se convirtió en el jugador más joven en hacerlo desde César Cedeño en 1972.

Fue el tercer jugador en la historia de las Ligas Mayores con un ciclo en los primeros 15 juegos de su carrera. Cliff Heathcote lo hizo en 6 y Gary Ward en 14.

El 8 de julio se convirtió en el primer jugador de los Rojos desde Greasy Neale en 1919 en robar segunda, tercera y home en la misma entrada.

Fue el primer jugador de los Rojos en robar tres bases en una entrada en al menos los últimos 60 años. A los 21 años, también es el jugador más joven de cualquier equipo en hacerlo en ese lapso.

El 16 de julio rompió el récord de Statcast de asistencia más rápida en el cuadro interior con un lanzamiento que alcanzó las 97,9 millas por hora.

Registró su quinto cuadrangular de la temporada el pasado domingo. Empató a Barry Bonds en 1986 para la segunda menor cantidad de juegos necesarios para llegar a 5 jonrones y 15 bases robadas desde 1900, alcanzando la marca en el juego número 40 de su carrera. Gary Redus lo hizo en 27 juegos en 1982-83.

Cuando participó en el partido número 30 de su carrera ya se había convertido en el único jugador en la historia de la MLB con 40 hits y 15 bases robadas en sus primeros 30 juegos.