A pocos meses de colgar la raqueta, Roger Federer ya piensa en volver. ¿Volver? Si bien ya tiene en mente jugar algunos partidos de exhibición todavía habrá que esperar tal como declaró a La Gazzetta dello Sport.



“Quiero ir y jugar en lugares en los que nunca estuve y agradecer a los fanáticos que me siguieron y apoyaron a lo largo de mi carrera. Mi intención también es organizar exhibiciones, pero aún es demasiado pronto, por desgracia mi rodilla aún no está en perfectas condiciones y tengo que tener paciencia. Los médicos me aconsejaron que tenga cuidado y que espere unos meses para ver cómo evoluciona la situación”, declaró.



Su última aparición pública fue en Japón debido a motivos comerciales y en los últimos días apareció en Wimbledon donde paseó por el Royal Box y los pasillos exteriores de la cancha central acompañado, entre otros, de Severin Lüthi.