Fernando Tatis Jr. empata el juego con jonrón en día de honor a su padre

El dominicano Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego vuelve a aparecer con el bate justo cuando su equipo lo necesitaba, esta vez ante Los Angeles Dodgers.

Mediante el primer juego de la segunda serie entre los Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles, Tatis Jr empató el marcador a siete carreras en la parte alta de la sexta entrada con un jonrón de dos carreras ante el relevista Ryan Brasier.

El jonrón de Fernando Tatis Jr ayudó a completar el comeback de los Padres de San Diego luego de verse abajo 7 carreras por 4. La víctima del dominicano fue Ryan Brasier, a quien este se la depositó a 412 pies por el jardín derecho del Dodgers Stadium.

Cabe destacar que los abucheos a Fernando Tatis Jr. parecían un poco más fuertes esta noche, a de ser por qué es la primera vez que juega en el Dodgers Stadium en esta temporada. Incluso, el “Niño” reveló que escuchó desde las gradas que él se sometió a un levantamiento de glúteos en Brasil.

El manager de los Padres de San Diego, Mike Shildt tuvo elogios para el dominicano después del partido, alegando que nació para esos momentos y que es un hombre de sangre fría.

Fernando Tatis Jr. tiene hasta 11 jonrones en 29 partidos de su carrera en el Dodger Stadium. Esta noche, lleva zapatos personalizados “In The Blood” en honor a Fernando Tatis Sr., su padre, con unos zapatos que poseen varias fotos del exjugador.

Fernando Tatis Jr. is honoring his father with these Tatis Sr.-themed cleats 🔥 @brkicks



(via @MLB) pic.twitter.com/KZotxI4k0M