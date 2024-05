FIFA desvela emblema del Mundial Femenino Sub-17 en RD

La FIFA desvela el emblema oficial de la próxima Copa Mundial Femenina Sub-17 República Dominicana 2024™️, un diseño atrevido y divertido que cuenta una historia de alegría, comunidad y competencia.

«La FIFA está orgullosa y feliz de traer su primer torneo a la República Dominicana. Estamos seguros de que la pasión y la alegría del país serán contagiosas en un torneo que será un escenario para inspirar a las futuras estrellas del fútbol», Jaime Yarza, Director Torneos FIFA.

Behold the official emblem for the #U17WWC 2024! 🇩🇴🤩



¡Nos vemos pronto, República Dominicana! 🙌#DesataTuPasión | @fedofutbol pic.twitter.com/McRXa8tuXR