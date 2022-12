Email it

La sangre joven de Argentina salió al rescate tras un tropiezo de Lionel Messi y sometió 2-0 a Polonia para meterse en los octavos de final del Mundial.



El mediocampista Alexis Mac Allister y el delantero Julián Álvarez, que no eran titulares en la Albiceleste antes de la Copa del Mundo, anotaron los goles del triunfo a los 46 y 67 minutos el miércoles en el estadio 974, con dominio de hinchas albicelestes en sus 40,000 butacas.



Argentina, que había sufrido un inesperado tropiezo en el debut ante Arabia Saudí, quedó líder del Grupo C con seis puntos y jugará los octavos de final el sábado ante Australia, con lo que evitará cruzarse con el vigente campeón Francia, su verdugo hace cuatro años.



Pese a la derrota, Polonia —con cuatro puntos— también se metió entre los 16 mejores del certamen por primera vez desde 1986. México (4 unidades) le ganó 2-1 a Arabia Saudí (3), pero quedó eliminado por tener una menor diferencia de goles a su favor.



El “Tri” le dijo adiós al Mundial



¿Quinto partido? México ni siquiera pudo aterrizar al cuarto y ahora tendrá que empacar las maletas tras la primera fase para irse a casa. Los mexicanos se reencontraron finalmente con el gol, pero se quedaron cortos para obrar el milagro en la Copa Mundial.



Pese a una victoria 2-1 ante Arabia Saudí, gracias a los tantos de Henry Martín y Luis Chávez, México se despidió prematuramente del torneo.



El primer triunfo en Qatar llegó tarde para México, que terminó con cuatro puntos, la misma cantidad que Polonia, que al mismo tiempo sucumbió 2-0 ante Argentina. Los polacos avanzaron a la siguiente ronda como segundos del Grupo C, por detrás de Argentina, tras registrar una mejor diferencia de goles.



En octavos, Argentina se cruzará con Australia y Polonia con la campeona reinante Francia.



México consumó su eliminación más prematura en Copa del Mundo desde Argentina 1978, cuando también quedó fuera en la fase de grupos.



También cortó una racha de siete clasificaciones seguidas a la segunda fase en medio de sus ausencias a las citas de 1982 y 1990.

Francia cae ante Túnez pero gana igual su grupo

La campeona vigente Francia se apoderó del primer lugar de su grupo pese a que sucumbió ayer 1-0 ante Túnez en la Copa Mundial. Un bonito gol de Wahbi Khazri a los 58 minutos le dio a Túnez una victoria pírrica. El resultado fue insuficiente para que el equipo norteafricano accediera a los octavos de final, ya que Australia venció 1-0 a Dinamarca en el otro duelo del Grupo D y finalizó segunda por diferencia de goles.



Francia chocará contra Polonia en los octavos de final, mientras que los australianos se medirán con la Argentina de Lionel Messi. Un tanto del atacante francés Antoine Griezmann en el octavo minuto de la prolongación fue anulado por posición adelantada tras la intervención del videoarbitraje.



Al mismo tiempo, los jugadores de Túnez en el banquillo se arremolinaron alrededor de una pantalla de televisión cruzando los dedos por un gol danés que hubiera modificado el orden en la tabla de posiciones. Fue la tercera victoria de Túnez en la Copa Mundial. Las otras fueron contra México en Argentina 1978 y frente a Panamá en Rusia 2018.