Mientras Neymar trabaja las 24 horas al día para recuperar su tobillo maltrecho y volver a jugar el Mundial, un Brasil terrenal le aseguró los octavos de final.



Casemiro rompió la monotonía del cero ante Suiza con un bonito gol a los 83 minutos y, con la victoria 1-0, el pentacampeón sumó seis puntos en el Grupo G. A falta de una fecha, Brasil quedó entre los mejores 16 del certamen, objetivo que ha conseguido en los últimos diez mundiales.



Suiza, con tres puntos, y Camerún y Serbia, ambos con una unidad tras empatar 3-3 más temprano, definirán su suerte en la última jornada.



El resultado amplió la racha invicta de Brasil en la fase de grupos a 17 partidos, con 14 victorias y tres empates. Solo ha perdido uno de sus últimos 29 duelos de fase de grupos, contra Noruega en 1998 en Francia. Fue además la primera victoria de los sudamericanos ante Suiza en tres partidos de la Copa del Mundo.



El delantero del Paris Saint-Germain ni siquiera asistió al partido en el estadio 974 —el de los contenedores— de Doha. Brasil cerrará la primera ronda el viernes ante Camerún mientras prende velas para el regreso de su estrella.



Portugal sometió a Uruguay



Cristiano Ronaldo gritó gol y lo celebró, siempre efusivo. Pero no fue suyo. El crédito de ese tanto acabó siendo para Bruno Fernandes y él mismo encaminó a Portugal a una victoria 2-0 que le convirtió en el tercer equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Mundial.



Fernandes abrió la cuenta cuando un centro suyo se coló a la red a los 54 minutos, un balón que pasó por encima de la cabeza de Cristiano, y acabó en el segundo palo. Cristiano elevó los brazos, dando a entender que el gol era de su autoría, para luego abrazar a Fernandes en el estadio Lusail. Portugal, que debutó con una victoria 3-2 sobre Ghana, se convirtió en el tercer equipo en la ronda de octavos en Qatar, uniéndose a la vigente campeona Francia y Brasil. Uruguay tendrá que quemar todos sus cartuchos frente a Ghana el viernes.



Messi, en problemas



En una esquina, Saúl “Canelo” Álvarez. En la otra, Lionel Messi.



El crack argentino podría haberse metido en un lío con la persona equivocada después de mover la camiseta de la selección de México con el pie durante la celebración de la victoria en su duelo mundialista el sábado.



El boxeador mexicano dijo en Twitter que Messi estaba “limpiando el piso” con la camiseta mexicana y que fue una actitud irrespetuosa de la estrella argentina hacia los mexicanos.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, tuiteó Canelo.