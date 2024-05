El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, el golfista español Jon Rahm y el capitán de la selección argentina de fútbol, Leo Messi, figuran como los deportistas mejor pagados del mundo en 2023, según la última lista de Forbes.



Entre el 1 de mayo de 2023 y el 1 de mayo pasado, Cristiano Ronaldo, delantero de Al-Nassr de la Liga Saudí, ganó 260 millones de dólares, 200 de ellos por su trabajo en el campo, que incluyen premios en metálico, salarios, primas y derechos de imagen.



La cifra de 60 fuera del campo es una estimación que hace Forbes de ingresos que contemplan, entre otros, los acuerdos de patrocinio y los negocios propios.



Jon Rahm, ganador del Masters 2023, percibió unas ganancias de 218 millones de dólares, 198 de ellos en el campo, y Messi 135, de los que 65 fueron también en el campo y 70 fuera.



Tras Rahm figuran en la lista dos jugadores de la NBA, el estadounidense de Los Lakers LeBron James con 128 millones, 48,2 de ellos en el campo y 80 fuera, y el griego de Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, con 111 millones, 46 ganados en el campo.



Los diez primeros puestos los completan el delantero francés del PSG Kylian Mbappé, con 110 millones -90 en el campo-, el brasileño Neymar, jugador del Al Hilal saudí, con 108 millones -80 en el campo-, el también futbolista galo Karim Benzema del Al Ittihad saudí, con 106 millones -100 en el campo-, el estadounidense Stephen Curry, jugador de Golden State, que ganó 102 millones -52 en el campo- y Lamar Jackson, quarterback de los Baltimore Ravens de la NFL, con 100 millones -98,5 en el campo-.



Ronaldo levanta una liga



El arribo de Ronaldo a la liga saudí representó un compromiso que él mismo manifestó, se relaciona con el hecho de posicionarla como una de las mejores a nivel mundial, debido a que posee todas las condiciones para lograrlo.



“Estoy orgulloso de tener esta edad y competir al máximo nivel”, manifestó el acérrimo rival de Lionel Messi a Whoop Podcast hace algunas horas. “Es genial y me motiva a seguir” añadió, dejando en claro así que el público continuará viéndolo en la cancha durante un tiempo más.



“Si miras mi carrera en los últimos 20 años, mi nivel es alto. Si lo ves en los últimos 20, es increíble”, siguió explicando el delantero, conocido por tener siempre una confianza propia elevada.



Dijo que no es fácil estar a este nivel y que el desafío radica en seguir empujando, y competir contra los jóvenes leones que llegan.



“Estar preparado para jugar bien, no sólo desde lo físico sino también desde lo mental. Ese es el desafío”, dijo el ganador de cinco Balones de Oro.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Messi en la MLS



El salario anual de Lionel Messi en su contrato de la MLS con el Inter de Miami supera los 20.4 millones de dólares en su primera temporada completa y excede las nóminas de los demás clubes de la liga, con la excepción de tres. Messi desembarcó al Inter a mediados del año pasado y cobra un salario base de 10.4 millones y una compensación anual de 20,446,667 dólares, informó el jueves la Asociación de Jugadores de la MLS en su primer reporte de salarios de 2024.



Esas cifras cubren lo que Messi recibe de su acuerdo con la MLS, que se extiende hasta la temporada de 2025, lo que incluye bonificaciones de mercadeo y pagos a agentes. No registra otros acuerdos con el equipo o con sus afiliados, así como otras bonificaciones por rendimiento.



Messi, quien cumplirá 37 años el próximo mes, ha marcado 10 goles esta temporada, uno menos que los líderes Cristian Arango (Real Salt Lake), Christian Benteke (DC United) y Luis Suárez (Inter Miami).



Las “Garzas” tienen la plantilla más cara de la liga con un gasto de 41.7 millones. Duplican al resto, salvo Toronto (31.4 millones) y Chicago (25.1 million). La nómina de Nashville, de 21.4 millones), también supera lo que cobra Messi. Los compañeros de Messi incluyen al volante Sergio Busquets (8,774,996) y el atacante uruguayo Suárez y el lateral izquierdo Jordi Alba (1.5 millones cada uno).

Leo Messi, de la selección argentina de fútbol.

Subasta



La servilleta con el primer contrato de Leo Messi por el Barcelona ha sido subastada por la casa Bonhams por un precio de 762,000 libras (890,000 euros).



La servilleta, que data de diciembre del 2000, cuando Messi tenía apenas trece años, supone el compromiso de un contrato con el Barcelona y está firmada en bolígrafo azul por Carles Rexach, entonces director deportivo de los ‘blaugrana’.