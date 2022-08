Las acciones de Kylian Mbappé en la goleada del Paris Saint-Germain sobre Montpellier que involucraron a Messi y Neymar no fueron bien recibidas.



Tras chocar con el argentino y discutir con el brasileño sobre quién lanzaría el penalti, fue criticado.

Esta vez, quien explotó contra las actitudes del francés fue Wayne Rooney. El ex jugador del Manchester United y actual entrenador del DC United de la MLS criticó el ego del delantero en una entrevista con Depar Sports.



“¿Un jugador de casi 24 años de edad chocando con Messi? Nunca he visto un ego más grande que este en mi vida. Alguien tiene que recordarle a Mbappé que, con 24 años, Messi ya iba camino de su cuarto Balón de Oro”, dijo Rooney.



Según el periodista Daniel Riolo, de radio RMC Sport, el delantero francés no se conforma con no ser el ‘líder’ del PSG. En la última ventana de fichajes, Mbappé optó por renovar con el club del Parque de los Príncipes en lugar de marcharse al Real Madrid.



“Mbappé y Neymar no se hablan y no se superan, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Mbappé es el jefe del club, le dijeron eso, le dijeron a su madre y a su padre. Le vendieron (la contratación) de un entrenador de renombre internacional y que Neymar ya no estaría. Al llegar, no fue exactamente eso. Así que está de mal humor por lo que se prometió”, dice el reporte.