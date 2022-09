Email it

La leyenda del Barcelona entiende que los jugadores de origen dominicano tendrán carreras de calidad en Europa

Los futbolistas de origen dominicano Alejandro Balde y Junior Firpo tienen talento para tener carreras exitosas a través del tiempo en el fútbol profesional europeo.



Así lo consideró Carles Puyol, leyenda del FC Barcelona que vino al país para participar en el lanzamiento de la plataforma Scotiabank Fútbol Club en San Cristóbal, la cual llega al país tras ser implementada con éxito en los países de América Latina y el Caribe donde el Banco tiene presencia.



“Alejandro Balde es muy joven y está jugando muy bien. Cuando terminé mi contrato con Barcelona en 2014, estuve un tiempo en la dirección deportiva y me gustaba ir a ver los niños como jugaban. Recuerdo ver a Balde y ya se le veían maneras”, explicó el retirado defensa que jugó 100 partidos internacionales con la selección española, incluyendo la conquista del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.



Balde, de 19 años y madre dominicana, es un canterano del Barsa que debutó en la temporada 2021-22.

“Gracias al trabajo y la constancia ha llegado al primer equipo y creo que es un lateral izquierdo que nos puede dar muchísimo”, agregó Puyol.



Sobre Firpo, el catalán opinó que seguirá su proceso de crecimiento. “Firpo es un buen jugador. En el Betis tuvo muy buena temporada y eso le ayudó a llegar al Barcelona y había mucha competencia delante. Tenía a Jordi Alba estaba dando muy buen rendimiento es un jugador con mucho futuro creo que va a tener una buena carrera”, dijo.



Firpo, de 26 años, nació en República Dominicana y su familia emigró a España cuando él tenía seis años. En la actualidad, juega con el Leeds United de la Premier League.



La actividad incluyó la entrega de una cancha de fútbol infantil remozada con grama artificial. “Es la primera vez que estoy aquí y estoy seguro que esta no será la última. Es una visita muy corta pero estoy muy feliz de estar aquí creo que motivar a niños y niña a hacer deporte es buenísimo y la labor de Scotiabank con esta plataforma me parece muy bonita y necesaria para tener una mejor sociedad”, agregó.



Puyol, de 44 años, ha sido un referente como defensa del Barcelona y la selección de España. Con el Barsa ganó 6 Ligas y 3 Liga de Campeones.