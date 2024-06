Derrotó, en el “Clásico del Norte” a Moca FC en partido celebrado en Jarabacoa. El equipo naranja registra ahora 38 puntos

Cibao FC derrotó a Moca FC 3-1, para seguir aferrado a la primera posición de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2024), partido correspondiente a la jornada 18, celebrado en el estadio Junior Mejía, de Jarabacoa. La dupla colombiana de Rivaldo Correa (13) y Juan David Díaz (8), volvió a anotar para Cibao.



Díaz tuvo dos asistencias y el otro fue para Luismi Quezada (2). Con el resultado Cibao FC sumó tres puntos y ahora totaliza 38 en la primera posición que no sueltan desde el pitazo inicial. Moca FC, que comenzó en la tercera posición con 27 puntos, no logró sumar, aunque se conserva en posición de clasificación.



Se jugaba el minuto 17 cuando Yunior Peralta recibió un balón y habilitó a Juan David Díaz, quien con pierna zurda anotó fácil el 1-0 a favor del Cibao FC.



Las defensas de ambos oncenos se pusieron las pilas y ya no hubo más goles, por lo que se fueron al descanso para reponer fuerzas y trazar estrategia.



Cuando el reloj marcaba el minuto 56, un tiro de esquina de Cibao FC llegó al centro, donde el goleador Rivaldo Correa cabeceó y envió el balón hasta el fondo de la red para el 2-0. El gol fue el número 13 para el colombiano Correa, lo que provocó un cuádruple empate con Leo Becerra, Yessy Mena y Gustavo Ascona.



En el minuto 60, Cibao FC hizo el primer cambio, reapareció el defensa colombiano Dairín González y salió Lean Torres.



Para los últimos 10 minutos, al 80, el onceno naranja puso en cancha a Javier Roces y Wilman Modesta y salieron Rivaldo Correa y Lucas Bretón.



Luismi Quezada, que acababa de entrar a juego, alejó a los visitantes 3-0, cuando recibió un pase cruzado de Juan David Díaz. Moca FC se puso en la pizarra al minuto 86, cuando Ángel Montes de Oca cometió una falta que fue decretada penal y la cobró con efectividad el argentino Gustavo Ascona para el 3-1.



Cibao FC volverá a jugar el domingo a las 4:00 de la tarde, frente al colectivo de Atlético Vega Real, en el estadio Campo y Pista de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago.