En otros choques de la jornada tres de la Copa de la LDF, Salcedo FC logró su primer triunfo y Atlántico FC venció al CBA de Santo Domingo

Cibao FC derrotó seis goles por cero a su clásico contrincante en la LDF por la fecha tres de la Copa en partido celebrado en el estadio de Cibao FC en Santiago. Los campeones nacionales no tuvieron piedad de los guerreros de Pantoja y se adelantaron en el marcador luego de un centro rasante de Trinidad que aprovechó el goleador de siempre, Rivaldo Correa, para que minuto nueve ponga el uno por cero para los naranjas.



Cuatro minutos más tarde el juvenil cibaeño Javier Roces consiguió el segundo para Cibao y el primero en su cuenta personal del partido. La primera mitad fue ganada por dos a cero para los locales. Justo en el inicio del tiempo complementario el mismo Roces logró el tercero para Cibao y el segundo para él. En el cincuenta y siete el colombiano Vega marcaba el cuarto y su segundo en lo que va del torneo de Copa LDF.



Faltaban los goles del MVP de la LDF en el 2024, el colombiano Juan David Díaz, quien consiguió el quinto para Cibao en el ochenta y seis y el de Carlos Ventura al ochenta y nueve para un histórico seis goles por cero ante Pantoja.



Con el triunfo Cibao FC llega a nueve puntos, fruto de tres victorias en igual cantidad de partidos. La próxima semana la bestia naranja jugará de visita ante el Atlético San Cristóbal el domingo. Para los guerreros de Pantoja es la primera derrota en la justa y su rival de turno en la jornada cuatro será Delfines del Este en el Félix Sánchez el viernes.



Atlántico golea en Puerto Plata



El equipo representativo de la novia del Atlántico goleó 4-0 al CBA Santo Domingo en el Leonel Plácido. Desde temprano en el partido el conjunto local se mostró superior a la visita y al cuarto minuto el mundialista Miguel Ángel Silverio anotó el primero de Atlántico de cabeza. Cuando ya terminaba el primer tiempo el mismo Silverio puso el dos por cero para irse con esa ventaja a los camerinos. El segundo telón se mantuvo con dominio del Atlántico y los goles llegaron al cincuenta y siete por Alexis Bend y al setenta y cinco por Jakob Tarasenko, quien consiguió su segundo gol en tres partidos.



Atlántico suma ahora cuatro puntos y CBA todavía no tiene unidades. En la fecha cuatro Atlántico jugará ante Santa Fe en el Parque del Este el domingo, en tanto que CBA recibirá el sábado a Salcedo FC.



Salcedo vence a Jarabacoa



El onceno debutante de Salcedo FC logró su primera victoria de la Copa LDF ante Jarabacoa FC por un gol por cero en un estadio Domingo Polonia repleto de fanáticos.



El partido fue intenso de principio a fin, teniendo las mejores opciones de gol Salcedo FC, especialmente por el sector izquierdo, comandados por su capitán Carlos Rossell y el venezolano Alejandro Carrera. El único gol del cotejo llegó en el minuto 88 tras una jugada individual de Brian More que marcó en propia meta Roberto Peralta de Jarabacoa.



Esta victoria representa la primera para el club debutante de Salcedo FC en la Copa LDF y ya suman cuatro puntos en tres jornadas. De su parte Jarabacoa obtiene su primer revés en el torneo y también suman cuatro puntos y en la fecha cuatro serán locales ante sus eternos rivales de Moca FC el domingo en el Junior Mejía.