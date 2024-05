Cibao FC y Moca FC empataron sin goles en el “Clásico Cibaeño”, en el partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2024), celebrado en el estadio 2 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.



El “señor gol” no hizo acto de presencia en el encuentro y se jugaron 90 minutos sin perforar las porterías, protegidas por dos de los principales porteros del país, Miguel Lloyd y Odalis Báez. Con este resultado, ambos clubes sumaron un punto, lo que deja a Cibao FC con un total de 23 y lo mantiene en la cima del campeonato, mientras que Moca FC acumuló 16 puntos, colocándose en la tercera posición.



El juego se llevó a cabo en el estadio pista y campo de la alta casa de estudios, debido a que la bombonera del Cibao FC está siendo remodelada y ampliada para el Campeonato Mundial Femenino Sub-23 organizado por la FIFA. La primera mitad transcurrió sin grandes amenazas de gol y los equipos se fueron al descanso con un marcador de 0-0 después de 45 minutos de acción.



Para la segunda mitad, el entrenador del Cibao FC introdujo a tres nuevos jugadores en el campo: Yunior Peralta, Javier Roces y Edwarlyn Reyes, y envió al banco a Charles Herold Jr., Juan David Díaz y Michael Sambataro.



En el minuto 68, se produjo otro cambio en el equipo campeón defensor, con la entrada de Carlos Heredia en sustitución de Ángel Montes de Oca. El último cambio del conjunto naranja se produjo en el minuto 85, cuando Lean Torres salió lesionado y fue reemplazado por el colombiano Julio César Murillo. El argentino Gabriel Martínez Poch, director técnico, no dejó nada al azar y colocó a su estelar portero y capitán, Miguel Lloyd, a resguardar el arco naranja.



Atlántico superó a Pantoja



Atlántico FC derrotó dos goles por cero a su similar de club Atlético Pantoja en partido disputado en el estadio Leonel Plácido de Puerto Plata. Cuando sólo se habían disputado siete minutos del encuentro un error del guardameta Alessandro Baroni le costó el primer gol del partido al club Atlético Pantoja, pues el habilidoso Yordi Álvarez aprovechó dicho error y puso el uno por cero en el marcador.



En la segunda parte el partido se tornó aún más intenso y muy luchado en la mitad de la cancha. No fue sino al minuto setenta y cinco que con jugaba combinada el equipo local marcó el dos por cero, obra del colombiano Alexander de León. Esta representa la segunda derrota en tres partidos para el club Atlético Pantoja y se mantiene con 12 unidades, en tanto que Atlántico llegó a 15 puntos y lleva dos victorias en línea contra los capitalinos.

Vega Real triunfó y O&M goleó a San Cristóbal

El conjunto del Atlético Vega Real logró tres puntos importantes tras vencer 2-1 a Delfines del Este en partido celebrado en el Parque del Este. El Atlético Vega Real llegó a 17 puntos y se ubica ahora en la tercera posición de la tabla, en tanto que Delfines del Este se mantiene con 15 unidades y es sexto.

En otro encuentro de la jornada de ayer, O&M FC goleó 4-0 al Atlético San Cristóbal, que continúa sin ponerle números a la casilla de triunfos en la LDF.