Tras el resultado, el equipo naranja se posiciona en el segundo lugar de la LDF

Cibao FC se consolidó en la segunda posición de la fase “Liguilla” con un empate 1-1 ante Moca FC en partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), celebrado en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.



El club naranja se mantiene invicto con una victoria y tres empates, para totalizar seis puntos y aferrarse al segundo puesto. El gol de Jean Carlos López al minuto 62, fue el número 299 en la historia de la franquicia del Cibao FC.



Moca FC comenzó la jornada en la tercera posición, la cual conserva, sumando un punto y ahora tiene cinco, con una victoria, una derrota y dos empates.



En la primera mitad ambos oncenos apelaron a su defensa y concluidos los primeros 45 minutos, no apareció el “señor gol”, por lo que tuvieron que marcharse a los camerinos 0-0.



Para el segundo tiempo, Cibao FC puso en cancha al colombiano Juan David Díaz, quien es líder goleador del equipo, enviando a la banca a Dariel Rosario.



El estelar portero Miguel Lloyd no fue convocado para el partido, ya que tiene una pequeña dolencia y decidieron descansarle para el encuentro.



La ventaja llegó para los visitantes al minuto 55 cuando Julio Rosario tocó el balón con la cabeza y este pegó en el travesaño, pero el rebote quedó frente al goleador Gustavo Ascona, quien sin mucho esfuerzo lo empujó hasta el fondo de la red para el 1-0. Cibao FC, con el apoyo de Banreservas, no se hizo esperar y con un golazo de Jean Carlos López igualó la pizarra. López recibió un pase de Lihué Prichoda bien alejado de la portería, pegando un fuerte zapatazo de derecha que dejó petrificado al Odalis Báez para el 1-1.



En el minuto 66 hubo doble cambio del equipo naranja, cuando Erick Japa y Carlos Heredia salieron y salieron Lihué Prichoda y Carlos Ventura.



En el minuto 75 los locales completaron cinco cambios, cuando entraron Welkin Luis y Yohan Parra y salieron Christian Alba y Charles Herold Jr. El argentino Jorge Alfonso, director técnico, colocó como guardameta al jovencito Enzo Guzmán para proteger el arco naranja. El onceno titular fue completado con Christopher Espuny, Julio César Murillo, Dairin González, Ismael “Pinta” Díaz, Lihué Prichoda, Jean Carlos López, Dariel Rosario, Charles Herold, Christian Alba y Carlos Ventura.