Con apenas tres meses de establecida, los resultados han ido en beneficio de las diferentes selecciones nacionales

Desde su creación, hace ya tres meses, la Comisión de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) ha registrado importantes logros durante todo ese período de tiempo.



Ayer, la Comisión, encabezada por el ingeniero Manuel Estrella, presentó un glosario de resultados, en especial las actividades ya desarrolladas y las que están en carpeta para lo que resta de año, así como la planificación a futuro. A estos beneficios se les agregan los proyectos de infraestructuras que elevarán aun más a la Fedofútbol y a sus diferentes selecciones nacionales al igual que la parte presupuestaria. “Se estableció un acuerdo con Air Europa y se mantuvo el que ya estaba con Arajet para el traslado de los futbolistas que viajan para vestir la camiseta de la selección, convenios que contribuyen a una mejor gestión de costos operativos”, indicó Estrella. Cabe recordar que la Comisión de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Fútbol fue creada el 22 de noviembre del año pasado durante la sesión extraordinaria de la entidad rectora del balompié criollo.



“Nos estamos preparando para un mejor futuro. La sub-17 masculina empató el partido final ante Panamá y no clasificó por muy poco; la sub-17 y la sub-20 femenina también llegaron con chances al partido final, es decir que hemos avanzado porque estamos llegando cada vez más con chances a los partidos importantes, cosa que antes no sucedía”, expuso el ingeniero Estrella.



En el acto de pasar balance a esta gestión, celebrado en el salón de prensa de Fedofútbol, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, también estuvieron presentes José Francisco Deschamps (presidente de Fedofútbol), Dinardo “Lalo” Rodríguez y Ángel Baliño (miembros del Comité Ejecutivo de Fedofútbol), Janet Rivera (Comisión de Selecciones) y Betzaida Ubri (Coordinadora de Selecciones Femeninas).



Estrella también informó que hay una visión hacia el futuro con la puesta en marcha del Proyecto Global, el cual tiene como objetivo potenciar a los futbolistas que hoy día pertenecen a la categoría sub-21 y quienes serán los encargados de competir en el nuevo ciclo olímpico 2025-2028, el que abarca, además, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; Juegos Panamericanos Lima 2027, pero primordialmente para la Copa Mundial FIFA de 2030.



Actividades de las selecciones



De su lado, Lalo Rodríguez hizo un repaso sobre las actividades de las selecciones nacionales masculinas que abarcó desde la ventana FIFA de noviembre en el que el seleccionado absoluto obtuvo el histórico primer boleto a Copa Oro 2025; la gira de la sub-17 por Costa Rica con dos partidos de preparación durante el mes de diciembre, además sus aprestos desde mediados de enero hasta su participación en el Premundial de Concacaf en febrero.



Ya en el mes de marzo se desarrolló el primer módulo de trabajo de la sub-21 y los duelos amistosos de la selección de mayores ante Puerto Rico.



En tanto, en la rama femenina, Betzaida Ubri recordó que, durante diciembre y enero, se desarrolló la fase final de preparación con amistosos internacionales para afrontar la fase clasificatoria del premundial sub-17, al igual que en sub-20 en el pasado mes de febrero. Además, destacó las escaladas de ambas selecciones en el escalafón mundial de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Los directivos expresaron que se ha estado gestionando para que la selección absoluta femenina jugara ante Nicaragua en marzo, pero no fue posible debido a la no planificación por asuntos del rival.



No obstante, enfatizaron que se tienen adelantados los trámites para que en mayo se puedan desarrollar partidos ante Honduras. La Comisión de Selecciones Nacionales inidcó que se establecería la concentración de la selección mayor en México para hacer base de altura antes de viajar a enfrentar a Guatemala por la tercera fecha de las Clasificatorias de Concacaf Mundial FIFA 2026. Anunciaron también que Pablo Rosario se unirá al combinado patrio.



La parte presupuestaria



Ángel Baliño, también tesorero de Fedofútbol, explicó que el presupuesto fue planificado en reuniones de la Comisión con los coordinadores de selecciones nacionales Marcelo Neveleff (masculino) y Betzaida Ubri (femenino), el cual contempla la suma de 76 millones de pesos para participar en todas las contiendas previstas en el año.



También detalló los ingresos que recibirá la federación por parte de los diversos programas de FIFA y Concacaf tras cumplir con los objetivos administrativos, así como de los acuerdos por patrocinio.



Janet Rivera explicó que los trabajos de construcción del Centro de Alto Rendimiento de la Fedofútbol, en San Cristóbal, están en marcha. “Estamos trabajando arduamente para que de aquí al mes de junio se puedan utilizar las dos primeras canchas certificadas por FIFA”, dijo. “Este proyecto se está desarrollando por etapas y cuando finalice será un gran respiro en materia de alojamiento, movilizaciones y espacios para entrenamientos para todas las selecciones”, agregó.

Desde la izquierda Betzaida Ubri, Dinardo Rodríguez, el ingeniero Manuel Estrella, José Francisco Deschamps, Ángel Baliño y Janet Rivera.

El incremento en las redes sociales

Adicionalmente se habló sobre el impacto positivo que se ha generado en redes sociales sobre las selecciones nacionales, tanto en incremento de seguidores como de visualización de contenido, materia que va de la mano con el aspecto comercial que además durante el mes de mayo presentará el nuevo escudo de la Fedofútbol y la marca que vestirá a las selecciones nacionales. La Comisión de Selecciones Nacionales cerró invitando para dicha presentación en rueda de prensa el venidero 7 de mayo e indicó que cada tres meses se presentarán balances de gestión.