Estará integrada por los empresarios Manuel Estrella, Manuel Corripio, Ramón Hipólito Mejía, entre otros

El fútbol en la República Dominicana tomará un nuevo giro en los próximos meses. Ayer, la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) dio a conocer una comisión que dará respaldo a un proyecto a largo plazo para las diferentes selecciones nacionales.



La comisión estará encabezada por los empresarios, el ingeniero Manuel Estrella, Manuel Corripio, Ramón Hipólito Mejía, así como por Vincent Le Borloch y el presidente de Fedofútbol, Rubén García.

“Hoy es un día sumamente especial. Un día de ilusiones. Un día de sueños. Hoy presentamos una gran comisión de selecciones, que servirá de soporte a esta federación y a cada una de nuestras selecciones”, dijo García.



El proyecto tiene una duración de siete años y tiene como metas principales captar y capacitar a los mejores técnicos del país, crear una metodología de entrenamiento según la edad, seleccionar y formar jugadores integrales en las selecciones juveniles que puedan llegar a la absoluta, clasificar regularmente a los torneos internacionales en todas sus categorías, así como incrementar ingresos y asegurar la sostenibilidad de los equipos nacionales. Por igual figura ayudar a que las selecciones para 2026 y 2030 clasifiquen a los mundiales de fútbol.



“La idea es esencial. El fútbol va bien en nuestro país”, dijo el ingeniero Estrella, tras hablar sobre el nacimiento de la idea de respaldar esta iniciativa en pos del progreso del balompié en el país. “Pero también veo el fútbol como un trípode. Una de esas patas es la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), creada en 2015 y que, desde ese entonces, va bien. Otra parte es el fútbol que se juega en el país entero a través de las asociaciones, y que en un momento llegó a estar lento por diversos factores, entre los que citó, los problemas suscitados durante la gestión pasada en la federación, luego vino la transición, el Covid-19, pero que cambió bastante en 2019 con la celebración de muchos torneos. Y la tercera pata son las selecciones, que es ahí donde intervenimos nosotros”, dijo Estrella.



Recordó que, en un viaje a Panamá, pudo presenciar al menos 500 personas en un partido de la liga de fútbol de esa nación centroamericana, contrario a Dominicana, donde en los torneos de la LDF la cantidad era muy superior. “Pero en un partido de la selección de ese país (Panamá) había al menos 25 mil personas, algo que con nuestras selecciones no he visto. Y fue en Panamá que le dije a Rubén (García), presidente, creo que la federación, por su realidad, a veces no tiene la logística y el apoyo para apuntalar a las selecciones. Entonces por qué no hacemos un grupo como este que les dé soporte a nuestras selecciones”, expresó el empresario nativo de Santiago de los Caballeros.



Trabajo desde abajo



Uno de los puntos en los que el ingeniero Estrella se basó para el respaldo de este proyecto es trabajar con el talento local y, en ocasiones, apuntar hacia el jugador de origen dominicano que milita en el exterior. “Muchos de los jugadores buenos, como lo que se dice de Mariano, han venido y por un asunto de logística, no deportiva, entiéndase viaje, avión, hotel, transporte y todo eso te desencanta. Nosotros podemos darle un soporte para que esa tercera pata del trípode mejore. No estamos desde cero.

Comenzamos con una base. Una base que mientras más joven es, mejor”, dijo. Estrella sostuvo que la selección absoluta, que a su juicio, no ha sido la más destacada en el terreno, en la actualidad ocupa el puesto número 23 de Concacaf y 14 del área del Caribe. En tanto, la sub-20 es 10 del escalafón de la Concacaf y tercera en el renglón caribeño, mientras que en la sub-17 es siete en el posicionamiento de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol y número uno del Caribe.



“¿Qué quiere decir? Que mientras más joven es el equipo, mejor posicionamiento tiene. Si a esa potencialidad le damos un trabajo profesional como aspiramos a darle, entonces podemos hacer un proyecto a futuro. Eso de soñar con que vamos a un Mundial, lo que vamos a hacer es un trabajo y creemos que haciendo un buen trabajo, algún resultado lograremos”, expuso. Entre otros objetivos que se buscan con la selección masculina es la clasificación a la Copa Oro, Liga de Naciones, así como a los mundiales de 2026 y 2030, respectivamente.



Satisfacción por apoyar el proyecto



De su lado, el empresario Manuel Corripio mostró su satisfacción por formar parte de este proyecto, que a su juicio, elevará más la calidad de este deporte en el país. “Para cualquier empresa insertarse en un proyecto como este, lo hace muy atractivo. Hoy en día, el fútbol tiene unos niveles incipientes de principios, pero la República Dominicana, a su vez, está llena de ejemplos y actividades como esta en las cuales empiezan como una idea, que parten muchas veces del Gobierno y que las empresas privadas se suman a estos proyectos y que atraen a más gente”, expresó Corripio.

Buenos resultados



De su lado, Ramón Hipólito Mejía expresó que mediante la creación de esta comisión, son muchos los beneficios que se pueden obtener. Puso como ejemplo la obtención de los terrenos para la construcción del Estadio Panamericano en San Cristóbal.



“Saludo la iniciativa del presidente de la República Luis Abinader de firmar los títulos que le otorgan a la federación los terrenos de San Cristóbal. Son 100 mil metros cuadrados de terreno. Pero también le agradezco al expresidente (Danilo) Medina por hacer todo el proceso antes de salir de su gestión para que el terreno que donó mi padre (expresidente Hipólito Mejía), hace 20 años en San Cristóbal, fuese una realidad. Mejor ejemplo y más bonito que ese que tres presidentes en sus momentos se unen en un proyecto, pero hay que saber aglutinarlos. Ahí tenemos un buen ejemplo de lo que será la futura casa de las selecciones de alto rendimiento, que sé nos llenará de orgullo a todos nosotros”, indicó.

La selección tiene nuevo director técnico

Durante el acto, celebrado en las oficinas de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), fue presentado el nuevo director técnico de la selección nacional absoluta, el argentino Marcelo Nevedeff. “Es un privilegio y un lujo ser dirigente de la selección de República Dominicana. Desde hoy haremos historia. Yo vine a este país a desarrollar jugadores, técnicos y soy muy competitivo”, manifestó Nevedeff, quien, además, trabajará con las restantes categorías menores. Tiene una amplia hoja de vida tanto en capacitación como en el plano laboral, en el que se ha desempeñado como director técnico o asistente en diversos clubes profesionales y selecciones nacionales. A nivel de clubes se destacó en Sudamérica como director técnico del Club Deportivo Jorge Wilstermann de la primera división de Bolivia, y que participó en la Copa Conmebol Libertadores 2011 y en la Copa Conmebol Libertadores Sub-20 disputada en Perú ese mismo año. El estratega ha estado involucrado con equipos como el Miami FC (ayudante de campo), Fort Lauderdale Strikers de la NASL (director técnico) y viene de trabajar como coordinador de las categorías juveniles y DT de la reserva del Orlando City SC de la MLS, organización en la que estuvo desde junio de 2019.

Opiniones