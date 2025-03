El histórico miembro de Cibao FC y y Jugador Más Valioso del pasado campeonato se siente como en casa

Y lo dice una autoridad con el balón. El multifacético atacante de Cibao, Juan David Díaz, destacó el gran plus alcanzado por la LDF, lo que entiende demuestra la superación progresiva del balompié dominicano, gracias a la política empleada por la entidad rentada de crecer en lo cualitativo y cuantitativamente.



Díaz, quien ha puesto su sello en la LDF como una de sus mejores fichas históricas del circuito, viene de una estruendosa campaña 2024-25, con la Concacaf Champions incluida, en la que anotó el gol del histórico empate por un equipo dominicano (1-1 del Cibao ante Chivas de Guadalajara) en la ida de la magna cita señalada.



Juan David Díaz, elegido como el mejor jugador de la campaña (MVP) 2024, en la que anotó dieciséis veces, sabe cómo hacerlo, gracias a la tenacidad con que afronta la disciplina en el trabajo cotidiano y talento, consciente que la liga doméstica ha subido un mundo el nivel competitivo y cualitativo.



“Esta es una liga que ha crecido mucho, desde la calidad de los campos (de juego), y ni decir del nivel que muestra cada equipo”, destacó el aplatanado sudamericano.



Díaz pasó a los anales con uno de los goles más tempraneros en la Concacaf Champions (al primer minuto) de un club dominicano en el mayor certamen de la Confederación Norte, Centroamérica y Caribe.



El colombiano no para en mientes. Pretende acrecentar su estándar cada día, en una liga que le resulta familiar desde sus tiempos con los Delfines y el Atlético Pantoja, con quien había ganado su primer MVP (2021). Hoy, con el Cibao FC, es lo más temido de equipo alguno en la LDF, porque sabe jugar sin balón, y cuando lo posee también es un pasador de alcurnia.



“Trabajo duro cada día para conseguir los resultados; esta es una liga muy dura por lo físico que se juega, además la rapidez de los jugadores”, apuntaló Díaz.



En cuanto a la primera edición de la Copa LDF, el cafetalero remarcó la significación de haber agregado tres clubes (CBA, Salcedo y Santa Fe), desde la liga Expansión (sub-21), lo cual entiende coadyuvará a extender el plus cuali-cuantitativo del fútbol dominicano.



El “30” en la escuadra naranja afirma que en su carrera en que ha enfrentado muchos clubes internacionales, la LDF no tiene nada que envidiar a las demás del Caribe. Una muestra que lo confirma son las cinco finales caribeñas en las que estuvo involucrado un miembro de la liga (Cibao y Pantoja), además de siete semis jugadas, incluyendo a Moca y Vega Real.