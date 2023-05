Email it

Con la presencia de directivos y jugadores de Cibao FC, y de otras importantes personalidades, fue presentado anoche el documental “Póker de Coronas”, audiovisual que recoge las cuatro coronas conquistadas por el equipo naranja el año pasado.



El documental, que tiene un tiempo de duración de 65 minutos, fue proyectado en el teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) en Santiago de los Caballeros.



Cibao FC fue campeón en el torneo premium de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), también en el torneo femenino sub-19 y en el sub 16 masculino. Igualmente en la Liga de Expansión.



El acto estuvo encabezado por el ingeniero Manuel Estrella, presidente de Cibao FC, así como del periodista Héctor J. Cruz, presidente de la productora Cine Plus HJC, especializada en productos cinematográficos deportivos, y que tuvo a su cargo la elaboración del documental.



“Este 2022 ha sido un año grandioso para nosotros, y este documental colocará estos acontecimientos en nuestra historia y en la historia del fútbol dominicano”, dijo Estrella.



Charles Herold Jr., jugador nativo de Haití, tiene un rol estelar en la narración del gran año que tuvo el equipo superior. Igualmente el estelar portero Miguel Lloyd, quien ha sido campeón tres veces con Cibao FC.



El argentino Jorge Alfonso, ganador de dos títulos consecutivos como coach o director técnico, manifiesta también su evaluación de la victoria obtenida en buena lid el año pasado.



Alfonso no repitió con el equipo para el 2023. Intervienen, además, el periodista Tuto Tavárez, como autor del guión, la periodista Roxy Bonilla, en la narración, y la edición estuvo a cargo de los técnicos Ricky Hernández y Lisandro Pichardo. En las cámaras laboró Marino José Vásquez.



Desde los inicios del torneo de la LDF en 2015, Cibao ha estado presente encada uno de sus torneos, y ganó tres.



Su primer título lo obtuvo en el torneo de 2018, cuando derrotó al Club Atlético de San Francisco de Macorís.



En 2021 superó, en la final, al Club Atlético Vega Real, mientras que en 2022 al Club Atlético Pantoja.

El acto contó con la presencia de todos los jugadores, técnicos y personal auxiliar de los cuatro equipos campeones.