La selección de fútbol de República Dominicana debutó con victoria aplastante 8-0 anoche ante su similar de Bonaire, en la Clasificatoria Femenina Sub-20 de la Concacaf 2025.



El partido fue llevado a cabo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, que tuvo ligera llovizna. Esta es la primera fase de la ruta hacia la próxima Copa Mundial Sub-20 Femenina de la FIFA.



Dominicana no defraudó su condición de favorito y derrotó con contundencia a las chicas de Bonaire, que en la primera mitad solo tuvo un tiro a puerta en 45 minutos. El primer tiempo terminó por 2-0.



Las criollas marcaron al minuto tres por parte de Renata Mercedes y al 23 remató Ava Baker, pero que estuvo todo el tiempo buscando la portería, con tiros a puertas de diferentes ángulos.



Los otros seis goles para dejar a las de Bonaire sin aire, se marcaron al 45 por Sophia Espinal, minuto 49 Jeanery Díaz, quien añadió otro al 51; Renata Mercedes marcó al 53 y 57, para terminar con hat-trick. Jaylen Vallecillo al 71 añadió el octavo gol.



Betzaida Ubri, la DT del equipo nacional alineó de la siguiente manera: Jaylene Rondón, Livia De León, Marlene Segarra, Jeanery Díaz, Alexa Castro, Renata Mercedes, Jaylen Vallecillo, Lila Algarin, Jaimairis Díaz, Natalie Bruno y Ava Barker. Dominicana y Bonaire juegan en el Grupo C.



Esta fue la segunda ocasión en que ambas naciones se enfrentaron en las eliminatorias. El primer enfrentamiento fue en 2017 cuando las dominicanas también obtuvieron la victoria.



Esta es la octava participación de República Dominicana en las eliminatorias, tras avanzar a la ronda final en tres ocasiones. El mejor resultado se produjo en el país en 2020, cuando terminó en cuarto lugar. Para Bonaire es su segunda participación en el torneo, y primera desde 2018. Busca avanzar a la ronda final por primera vez.



La Clasificatoria Femenina Sub-20 Concacaf 2025 es la primera fase de la ruta hacia el mundial de la categoría y pone en escena a seis grupos que disputarán sus partidos en varios países de Centroamérica y El Caribe.



La Federación Dominicana de Fútbol hizo el esfuerzo necesario para que República Dominicana albergara los partidos del Grupo C -República Dominicana, Panamá, Bonaire y Cuba-.



Luego de jugar tres partidos entre sí, la selección que finalice en el primer lugar avanzará al Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf donde las ocho mejores selecciones competirán por el pase al mundial.

RD se mide mañana a Cuba y el martes a Panamá

La Sedofútbol jugará su segundo partido ante Cuba mañana y cerrará frente a Panamá el martes. Todos sus partidos serán a las 7:00 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Cabe destacar que República Dominicana además albergará los partidos del Grupo B -Puerto Rico, El Salvador, Honduras e Islas Vírgenes Estadounidenses. Las boletas están a la venta en Tuboleta.com.do y tienen un costo de 300 pesos dominicanos por persona.