Superaron ayer a Moca FC gracias al único gol de Louka Bertrand. Más temprano, San Cristóbal y Salcedo igualaron 2-2

El club Atlético Pantoja venció por la mínima al difícil conjunto de Moca FC con gol del internacional haitiano Louka Bertrand en el estadio Félix Sánchez. Este triunfo representa el segundo encuentro que los capitalinos suman de a tres puntos en la Copa LDF.



El primer tiempo fue luchado en la mitad de la cancha y con pocas ocasiones, el mismo terminaría igualado sin goles.



En la segunda etapa cambió totalmente el guion, los equipos decidieron atacar con todo y llegaron las oportunidades para ambos bandos, en donde sacó el máximo provecho el conjunto local de Pantoja y con una jugada colectiva logró el único gol al minuto sesenta y cuatro, tanto convertido por Louka Bertrand tras gran asistencia del hoy capitán Jeremy Báez.



Los aurinegros de Moca luego de encajar el gol, salieron con todo buscando el empate y lo tuvieron en los pies del atacante Arley Bonilla, pero el defensor de Pantoja Alexander Vidal evitó la igualdad salvando a su equipo. Con su victoria los Guerreros del club Atlético Pantoja llegaron a seis puntos, de su parte Moca FC suma tres unidades den dos partidos jugados. Por la jornada tres Pantoja jugará el clásico nacional ante Cibao FC en Santiago el domingo a las cinco de la tarde, en tanto que Moca recibirá el sábado al club Atlético San Cristóbal.



Emocionante partido en San Cristóbal



Los equipos del Atlético San Cristóbal y Salcedo FC empataron a dos tantos en un partido trepidante celebrado en el estadio Panamericano de San Cristóbal por la fecha dos de la Copa LDF 2025.



El encuentro no pudo comenzar de mejor manera, ya que Salcedo FC convertiría al minuto tres por medio de un penal cobrado por Alejandro Carrera. Pero precisamente tres minutos más tarde el veterano Yessy Mena aprovechó su propio rebote de penal para colocar la igualdad a un gol.



Luego del empate de los locales el partido mantuvo un ritmo impresionante y un constante ida y vuelta, en donde el volante ofensivo de los salcedenses Augustin Fernández emergía como la figura del partido, con sus pases precisos y habilidad a la hora de conducir el balón.



En la etapa complementaria se mantuvo la intensidad y desde los once metros nuevamente Yessy Mena, ahora de penal al cincuenta y ocho, marcaba para el Atlético y ponía las acciones dos a uno en favor de los sureños.



Pero los de la provincia Hermanas Mirabal no bajaron los brazos e igualaron el marcador con gol de Diego Almánzar al setenta y tres para cerrar el resultado en dos dianas por bando. La jornada dos de la Copa LDF culmina hoy con dos encuentros, ambos a las cuatro de la tarde. En Puerto Plata el Atlántico FC recibe a los universitarios de O&M y en el Parque del Este. El CBA Santo Domingo hará las veces de local ante Jarabacoa FC.