Los guerreros de Pantoja lograron su segundo triunfo en forma consecutiva en la Copa LDF tras vencer dos goles por cero al Atlético Vega Real en el partido de cierre de la jornada ocho del torneo.



El encuentro se realizó en el estadio olímpico Félix Sánchez. Los goles para los del Gran Santo Domingo fueron del joven atacante, Louka Bertrand, quien marcó en su segundo partido en forma consecutiva.



Ahora Pantoja llegó a catorce unidades y se ubica en la quinta posición a tan sólo un punto del cuarto lugar que tiene Moca FC. Los partidos de la jornada ocho de la Copa LDF se están realizando a puertas cerradas por respeto a las víctimas y familiares de la tragedia ocurrida en Santo Domingo a inicio de semana.



La jornada nueve se efectuará en la Semana Santa. Mañana, a las diez de la mañana en Puerto Plata, el Atlántico FC será local ante Salcedo y a las cuatro de la tarde Delfines del Este recibirá al líder Cibao FC en el Parque del Este. El miércoles Santa Fe jugará ante Jarabacoa a las cuatro, Atlético Vega Real y Atlético San Cristóbal jugarán a las cinco en el Cóndor y O&M estará ante Moca en el Félix Sánchez a las seis. La fecha cierra el jueves santo con club Atlético Pantoja y CBA Santo Domingo enfrentándose a las diez de la mañana.



Salcedo FC se impuso



El equipo representativo de Salcedo FC goleó cinco goles por cero a los universitarios de O&M en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal. Los dirigidos por el técnico salcedense, Arturo Berroa, venían de una dura derrota en la jornada pasada ante Delfines y lograron resarcirse con cinco tantos ante los capitalinos. Los goles del onceno local fueron de Agustín Fernández al once y al veintiuno, Brian More al veinte, Brian Guevara al veintitrés y cuando se jugaban los setenta y seis minutos de partido llegó el quinto, obra de Giancarlos Almánzar.



Esta representó la segunda derrota en el torneo para los omeyanos, que venían de ganarle a Jarabacoa FC cinco goles por uno en el Félix Sánchez por la jornada siete.



Con su victoria Salcedo llegó a once puntos y sueña con una opción matemática de clasificar a la ronda semifinal de la Copa. En tanto que O&M se mantiene con dieciséis puntos y la tercera posición.



Atlántico gana en la montaña



Los puertoplateños de Atlántico FC lograron una importante victoria de visita en Jarabacoa de un gol por cero para mantener sus aspiraciones vivas de clasificarse a la semifinal del torneo.



El único gol del partido fue para el veterano Darly Batista al minuto cuarenta y cinco. El triunfo de Atlántico los llevó a trece puntos a falta de tres jornadas para finalizar la fase regular y con opciones reales de una potencial clasificación a la siguiente fase del torneo.