Derrotaron al Atlético Vega Real y al Atlético San Cristóbal en el completivo de la jornada 12 del torneo de la LDF

El Club Atlético Pantoja volvió a la victoria tras derrotar tres goles por uno a Atlético Vega Real, en partido reprogramado de la jornada doce de la Liga Dominicana de Fútbol. El plantel guerrero, luego dos derrotas en las últimas tres presentaciones volvió a la senda del triunfo a pesar de haber contado con cinco de jugadores titulares que estuvieron inhabilitados por expulsiones. Los dos primeros goles fueron en la primera mitad, sobre el minuto doce de partido una buena acción colectiva del plantel guerrero le iba a dar una pena máxima que su capitán Robert Rosado, convertiría de buena forma y así adelantaría a su equipo.



Con el pasar del tiempo, los guerreros tomaron confianza y empezaron a dominar el resto de la primera mitad. El dominio se iba a ver reflejado en la pizarra cuando otra gran acción del colombiano Jhon Mosquera terminó con un centro venenoso que el defensor vegano Starlin Alba iba a desviar para marcar en propia puerta. Con ese saldo se fueron al descanso. En el complemento, el trámite estuvo marcado por más fricción y disputa física. Aun así, Pantoja aumentó la cuenta en la fracción 78 por intermedio de Oliver Durán quien había ingresado de recambio.



Los veganos descontaron por intermedio del mundialista Bryan More al 88´, pero no fue suficiente. Con el lauro el guerrero suma dieciséis puntos y se afianza en la quinta plaza de la clasificación, la Vega queda sexto con 12 puntos en la sexta plaza.



En el otro encuentro, Delfines del Este derrotó dos goles por uno a su par de San Cristóbal en partido correspondiente a la jornada doce del balompié dominicano celebrado en el estadio Panamericano de San Cristóbal.



Randy Valdez, abrió la cuenta con una buena definición tras un pase desde el sector medular, cuando corría el minuto nueve de partido. El lateral derecho, definió tras una buena corrida en la que encontró al arquero rival fuera de posición.



La segunda anotación llegó cerca del final del primer tiempo, el colombiano Jhon García con su buena técnica definió con categoría para irse al descanso con ventaja de dos goles por cero.



En la segunda parte, el equipo San Cristóbal descontaría por intermedio Richerly de los Santos, el volante diez rubricó al minuto 54 de partido.



Este partido corresponde a la jornada doce de la fase regular de la temporada 2023. Con este resultado, Delfines llega a once unidades y se acerca a dos puntos de los puestos de clasificación.