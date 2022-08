Email it

Ambos equipos darán inicio a la séptima jornada de la fase de la “Liguilla” de la LDF 2022. Se jugará a las 4:00 y 6:00 de la tarde, respectivamente

La jornada siete de la etapa de Liguilla se jugará hoy y mañana, todos a disputarse en la zona norte del país. Además, la fecha presenta un escenario en el que podría conocerse el primer equipo clasificado a las semifinales de la competición. Es que el líder invicto de la Liguilla, Club Atlético Pantoja, de ganar su enfrentamiento ante Jarabacoa en la montaña, combinado con otro lauro de Cibao ante O&M, estaría inscribiendo su nombre entre los cuatro grandes de la temporada 2022. Los guerreros visitarán hoy, a las cuatro de la tarde, a Jarabacoa quienes quieren seguir luchando por un cupo a la siguiente fase. Los montañeros empataron en su último partido ante Moca FC. Pantoja no jugó por la fecha seis, y lo hará el venidero miércoles en su casa.



Cibao FC recibe a O&M



Los de Santiago, con una semana de mucha exigencia por su participación en la Liga de Concacaf, recibirán hoy, a las seis de la tarde, a O&M FC, que lucha por seguir en la carrera por la clasificación. El equipo naranja cayó el miércoles pasado ante Motagua de Honduras, pero pudo recuperar vuelo en la LDF tras golear al Atlético Vega Real por la fecha seis. Cibao FC con un triunfo, dará un paso importante a la instancia de semifinales.



Por su parte, O&M, que no ha jugado mal pero no ha tenido la efectividad requerida para sumar goles y triunfos, viaja hasta el estadio Cibao convencidos que podrán conseguir puntos y complicar más la tabla de posiciones. Cierra la jornada siete, el partido que sostendrá Atlético Vega Real contra Moca FC. EL encuentro se jugará desde las cuatro de la tarde en el estadio El Cóndor de La Vega. Los veganos tienen entre “ceja y ceja” recuperar la confianza de la localía. Un mal partido en su feudo la semana pasada los hizo perder el empuje hacia los primeros lugares de la clasificación. En tanto, Moca FC sale de su casa, donde generalmente despliega un mejor juego. Viajará hasta La Vega para medir fuerzas con el equipo aurirrojo. Los mocanos empataron 0-0 en su última salida ante Jarabacoa FC.