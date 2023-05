Hunter Greene lanzó seis episodios sin permitir anotación y los Rojos de Cincinnati quedaron a seis outs de conseguir el primer sin hit de la temporada en la victoria 9-0 ante los Cachorros de Chicago.



Greene (1-4) igualó su máximo de carrera con 11 ponches y se llevó su primer triunfo en 11 aperturas esta campaña. Cincinnati ha tenido 17 sin hits, el más reciente fue el 7 de mayo del 2021 cuando Wade Miller lanzó ante los Guardianes de Cleveland.



Greene tuvo a los Rojos en posición de añadir a esa lista, pero los Cachorros batearon sus únicos imparables en la octava frente al venezolano Eduardo Salazar. Green regaló dos boletos en 110 lanzamientos.



Fuera de un elevado en la zona de seguridad de Nico Hoerner en la sexta, no se registraron muchos fuertes pelotazos frente al zurdo.



Salazar retiró a tres bateadores en la séptima antes de que Christopher Morel pegara un sencillo al centro para iniciar la octava. Miles Mastrobuoni conectó un sencillo con un out. Por los Rojos, el cubano José Barrero de 5-2 con dos anotadas y una impulsada.



Correa podría ir a lista de lesionados



El campocorto de los Minnesota Twins, Carlos Correa, tiene una lesión en el pie que podría colocarlo en la lista de lesionados, dijo el miércoles el técnico Rocco Baldelli. Un examen de resonancia magnética confirmó una distensión muscular en el arco del pie izquierdo de Correa además de fascitis plantar en el talón.



“Creo que llegaremos al viernes (ayer) y algunas de nuestras decisiones podrían tomarse por nosotros”, dijo Baldelli cuando se le preguntó sobre un viaje a la lista de lesionados de 10 días.



Correa, de 28 años, no estuvo en la alineación ante los visitantes San Francisco Giants por segundo día consecutivo el miércoles. El dos veces Todos Estrellas está bateando .213 con seis jonrones, 24 carreras impulsadas y 14 carreras anotadas en 44 juegos esta temporada.



Ryan Feltner se recupera



El lanzador derecho de los Rockies de Colorado, Ryan Feltner, se recupera lentamente de una conmoción cerebral y fractura craneana, aunque desconoce si podrá volver a jugar este año. Tampoco lo ha descartado.



Feltner habló públicamente el viernes, por primera vez desde que fue golpeado en la cabeza por una línea procedente del bate de Nick Castellanos, de Filadelfia, el 13 de mayo. Pasó una noche en el hospital y presenta síntomas persistentes de conmoción cerebral, así como dolor en el oído derecho. “Muchos síntomas de fracturas, sólo dolor de cabeza de la conmoción, mareo, pero hoy no hay dolor”, comentó mientras estaba sentado en el dugout del equipo local en Coors Field.