Hermana de Al Horford acusa a la NBA de "discriminación por género"

En una reciente publicación en Twitter, la hermana de Al Horford, Anna Horford, expresó su frustración por el «doble rasero» que rodea el apoyo que se da a los hermanos de los jugadores en el deporte profesional. Pero además dejo entrever que dicho doble rasero se debe a una discriminación de género.

La hermana de Al Horford, conocida por su carácter polémico en las redes y su inquebrantable apoyo a su hermano, recurrió a su cuenta en Instagram para llamar la atención al respecto.

Anna compartió en Twitter un vídeo en el que se veía a Nikola Jokic, jugador estrella de los Denver Nuggets, celebrando junto a sus hermanos mayores, Nemanja y Strahinja, el triunfo de su equipo sobre los Miami Heat en el quinto partido de las Finales de la NBA.

El tuit de Anna que acompañaba al video señalaba la ausencia de comentarios despectivos o críticas dirigidas a los hermanos Jokic. Subrayando discrepancia en el trato que reciben los aficionados masculinos y femeninos.

Huh… I don’t see anyone calling them clout chasing sluts for publicly supporting their brother… Funny how that works 🤔🙃 https://t.co/bc7OCMb3XV