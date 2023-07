El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown Derek Jeter insinuó que los Yankees de Nueva York deberían ir por los servicios del jardinero dominicano de los Padres de San Diego Juan Soto.

En medio de una transmisión en vivo en el Juego de Estrellas 2023 en donde los protagonistas eran Alex Rodríguez, David Ortiz, Juan Soto y Derek Jeter, este último tuvo el atrevimiento de decir que su equipo de toda la vida debería de pensar en negociar un cambio por el jardinero dominicano.

«Si [los Padres] no tienen buenas próximas semanas, no me importaría ver a los Yankees salir a buscar a Juan Soto», sentenció Jeter.

"If [the Padres] don't have a good next couple of weeks, I wouldn't mind seeing the Yankees go out and get Juan Soto." – @derekjeter 👀 pic.twitter.com/BrMe6jJAwR

Frente a la opinión de Jeter, el también miembro de Cooperstown David Ortiz reaccionó de una manera muy peculiar sacando un «repelente anti Yankees» para alejar a su muchacho de todos ellos.

Los Padres de San Diego no colocan aún a Soto en el mercado de cambios. Ni siquiera saben aun si serán vendedores o compradores en la fecha límite de cambios con miras al resto de la temporada de las Grandes Ligas 2023.

Lo cierto es que Soto de 24 años aún está bajo contrato hasta el final de la próxima temporada. El año pasado llegó desde los Nacionales de Washigton hasta los Padres de San Diego. No podemos descartar que lo veamos en otro equipo para inicios del mes de agosto, pero todo dependería de como le vaya al equipo californiano en lo que resta de mes.

Las especulaciones de una posible oferta de los Yankees por Juan Soto surgieron tras unas declaraciones que ofreció el dominicano previo al Home Run Derby. SNYtv le preguntó a la estrella quisqueyana sobre su parte favorita de jugar en Nueva York como visitante y respondió: «La multitud es increíble, todas las cosas que te gritan. Cuando vas allí, cómo te apoyan y te abuchean al mismo tiempo, es una locura».

A raíz de ese comentario, las especulaciones subieron como la espuma.

"The crowd is incredible, all of the things they yell at you. When you go there, how they support you and they boo you at the same time, it's crazy."



Juan Soto on his favorite part about playing in New York as a visiting player: pic.twitter.com/DDrtSfOESL