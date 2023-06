Jimmy Butler confirmó en qué equipo se retirará

Email it

En la temporada de novato de Jimmy Butler, Derrick Rose fue el Jugador Más Valioso de la liga y sus Chicago Bulls disputaron las finales de la Conferencia Este ante los Miami Heat de LeBron James.

Por eso, al ser sus grandes rivales del momento y el equipo al que todos en la liga buscaban vencer, Jimmy Butler prometió que nunca usaría una camiseta de los Miami Heat.

Hoy es el líder indiscutido de Miami y se encuentra a las puertas de la historia en caso de convertir a sus Heat en el primer equipo en ganar el campeonato de la NBA como el octavo sembrado de su conferencia.

Jimmy Butler anunció en qué equipo se retirará

“Cuando llegué a la liga, los Heat solían vencer a los Bulls todo el tiempo cuando tenían a los Heatles”, dijo Butler en una entrevista con Malika Andrews para ESPN.

“Entonces, si me draftearon los Bulls, no nos podían gustar los Miami Heat. No te puede gustar D-Wade a pesar de que fuiste a la misma escuela”. “Y ahora, círculo completo, será la última camiseta que use”, sentenció el alero, confirmando que planea estar muchos años con Miami.

Butler llegó a Miami en 2019 y, desde entonces, son el equipo con más victorias en postemporada (37) y con más apariciones tanto en finales de conferencia como de NBA.