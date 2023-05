El jockey dominicano Joel Rosario finalizó en la cuarta posición en la edición 149 del Kentucky Derby, con su ejemplar Disarm.



El accidentado evento celebrado en el Churchill Downs tuvo como ganador al venezolano Javier Castellanos, con su ejemplar Mage, quien lo consigue por primera vez en su carrera.



El dominicano Rosario fue campeón en el 2013 del Kentucky Derby y es considerado uno de los mejores jinetes del mundo. En la recta final de la carrera, Rosario no tuvo espacio para seguir avanzando, por lo que se tuvo que conformar con la cuarta posición. El doctor Ramón Tallaj se convirtió en el primer propietario de caballo en competir en el evento, con el caballo Sun Thunder.



Dupla venezolana ganadora



Castellano tuvo como entrenador a otro venezolano, Gustavo Delgado, y además sumó la segunda victoria para su país en los dos últimos años, ya que en 2022 se impuso en el Derby de Kentucky su compatriota Sonny León con el caballo Rich Strike. Se convirtieron en la segunda dupla venezolana de jockey y entrenador en conseguir el título del derby. Los primeros fueron Juan Arias y Gustavo Ávila en 1971. Mage no aparecía entre los favoritos para llevarse esta prestigiosa carrera de caballos en 2023 (15-1 en los pronósticos).



Sin embargo, acabó llevándose el triunfo por delante de Two Phil’s (segundo) y Angel of Empire (tercero). El triunfo de Castellano cerró una semana del Derby de Kentucky muy polémica en Churchill Downs, donde han muerto siete caballos en esta importante cita del calendario de hípica.



Accidentada carrera



Un total de siete caballos murieron antes del Derby de Kentucky el sábado, y el favorito Forte fue eliminado con una lesión en otra serie de golpes a un deporte que ya se tambaleaba por suspensiones y averías por dopaje.