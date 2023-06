Jokic hace historia y los Nuggets dominan a placer el Juego 1 contra Heat

Nikola Jokic y Jamal Murray abrieron el camino de la victoria para Denver Nuggets, quienes dominaron a placer el Juego 1 de las finales de la NBA frente el Miami Heat, con marcador de 104-93.

Jokic registró su noveno triple-doble de la postemporada, y él y Jamal Murray anotaron más de 25 puntos cada uno por octava vez en estos playoffs.

Una racha de 11-0 de Miami para comenzar el último cuarto lo convirtió en un juego de 10 puntos, pero no se acercaría más.

Jokic terminó con 27 puntos, 14 asistencias y 10 rebotes para los Nuggets, que esperaron 47 años para llegar a la final y no defraudaron. Aaron Gordon agregó 16 puntos y Michael Porter Jr. anotó 14 para Denver, que estuvo abajo por 34 segundos y finalmente lideró por 24.

Del lado de Miami, Bam Adebayo terminó con 26 puntos y 13 rebotes para Miami, que disparó el 41% del juego, 33% desde el rango de 3 puntos. Gabe Vincent anotó 19, Haywood Highsmith tuvo 18 y Jimmy Butler agregó 13 para el Heat.

El segundo juego es en Denver el domingo por la noche.

La historia de este juego 1 la escribe Nikola Jokic. La superestrella serbia ha estado haciendo historia durante toda la postemporada, y la primera mitad del primer partido de las Finales de la NBA de los Nuggets no fue diferente.

Jokic se unió a LeBron James como los únicos jugadores en este milenio en sumar 10 puntos y 10 rebotes en cualquier mitad de un partido de las Finales de la NBA, según ESPN Stats & Information.

Nikola Jokic joins LeBron James as the only players in the last 25 years with 10 points & 10 assists in any half of an NBA Finals game.



James did it in his 42nd Finals game.



Jokic did it in his 1st. pic.twitter.com/VZKy7uFQps