José Ramírez revela que le pidió disculpas a Tim Anderson tras el noqueo

Email it

El dominicano José Ramírez es considerado como un pelotero de buena actitud a lo largo de su trayectoria en las MLB. Sin embargo, en su expediente quedará esa pelea con Tim Anderson que será recordada por mucho tiempo.

El dominicano de los Guardianes de Cleveland dijo que le pidió disculpas a Anderson. Pero que no ha recibido respuestas del campocorto de los Medias Blancas de Chicago.

«A la luz de los acontecimientos recientes, quiero decirle al público que lamento profundamente lo que pasó entre Tim Anderson y yo, a quien considero un muy buen jugador de béisbol. He estado tratando de acercarme a él. directamente y pido disculpas, pero no he recibido una respuesta», reza el comunicado de Ramírez, citado por TMZ Sports.

«Me disculpé con Tim Anderson, pero no me ha respondido» aseguró Ramírez (TMZ Sports)

«Todos los que me conocen saben bien que no soy alguien que anda buscando problemas. Ha sido parte de mi personalidad y comportamiento dar el 100% todos los días en el campo para ayudar a mi equipo y tratar de ser un ejemplo para los jugadores más jóvenes de mi equipo. Quiero reiterar disculpas por mi comportamiento y como siempre mi objetivo es ayudar a mi equipo a ganar y llegar a la postemporada. Quiero agradecer a todos en mi organización, a mis compañeros y a toda mi afición por su apoyo durante este proceso», indicó el dominicano.

Ramírez y Anderson se fueron a los golpes después de un deslizamiento del jugador de los Guardianes. El dominicano recibió una suspensión por tres compromisos. Mientras que Tim Anderson por 6.

Sin embargo, no hay dudas que, ni la pelea ni la suspensión, mermarán ni un ápice el cariño de la fanáticada de los Guardianes por José Ramírez. No más vale recordar cómo lo recibió con una ovación después apenas un día después de la pelea.