Juan Soto hace lo nunca antes visto en los Yankees en el Opening Day

En apenas su primer encuentro oficial con el uniforme de los Yankees de New York, Juan Soto estableció un hito defensivo dentro de la organización que ningún otro pelotero de la franquicia ostentaba a lo largo de la historia del equipo.

Juan Soto bateó de 3-1 con 2 boletos, 1 anotada y 1 ponche en cinco apariciones al plato en su debut con los Yankees frente a los Astros de Houston.

Sin embargo, la cereza del pastel de su debut resultó una jugada clutch en el noveno: un tiro certero al home plate para eliminar a Mauricio Dubon en intento de anotar la carrera del empate.

Con este tiro ganador, certero y emocionante del dominicano, Soto se convirtió en el primer jugador con una asistencia defensiva y una carrera remolcada en un juego inaugural en la historia de los Yankees de New York.

