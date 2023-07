Juan Soto le hace advertencia a Shohei Ohtani: "la pasará mal"

La estrella de los Padres de San Diego, Juan Soto, está impresionado con lo que está haciendo Shohei Ohtani con su bate y su brazo. Aun asi, cree que su equipo lo hará pasar una larga y difícil noche cuando se enfrente a ellos la noche del martes.

“Es impresionante”, dijo Soto en la noche del lunes, luego de la victoria de los Padres frente a los Angels 10-3. «(Ohtani) va a tener problemas (enfrentando) esta alineación mañana, definitivamente. Vengo aquí a jugar béisbol. Todos sabemos que es un jugador impresionante, pero cada vez que pise ese montículo, no tendré miedo de mover su trasero», dijo Soto sobre Ohtani.

Juan Soto says Shohei Ohtani is impressive but “he’s going to have trouble facing this lineup tomorrow.” pic.twitter.com/yLwKsf9Dn9