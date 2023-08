Juan Soto le ofrece disculpas a lanzadores de los Padres de San Diego

Email it

Los Padres de San Diego están frente a un camino muy empinado para lograr permanecer vivos en la temporada 2023 de la MLB y, al parecer, están conscientes de la responsabilidad de la ofensiva en ello. Prueba de ello es el gesto del dominicano Juan Soto de ofrecer disculpas al cuerpo de lanzadores.

De acuerdo a Kevin Acee de The San Diego Union-Tribune, el dominicano aceptó la responsabilidad de que la ofensiva no ha estado a la altura de los pitchers que han tenido muy buenos números.

«La ofensiva no ha tenido el éxito que esperábamos. Los lanzadores han estado haciendo un gran trabajo

durante todo el año y simplemente no podemos respaldarlos y traer algunas carreras. Simplemente apesta que se sienta de esa manera, pero definitivamente no los hemos respaldado», declaró Juan Soto.

«Podemos llegar allí», dijo el dominicano. «Simplemente tenemos que cambiar la forma en que jugamos. Tenemos que recoger a los lanzadores y salir y hacer algunas carreras».

Pero, para «llegar allí», como dice Juan Soto, los Padres deberán enfrentar y vencer juegos a dos de los equipos que también buscan un puesto en los playoffs, los Diamondbacks de Arizona y los Marlins de Florida. También contra los dos equipos que encabezan la clasificación de comodines, Filis de Philñadelphia y Gigantes de San Francisco.

Cabe destacar que, en las últimas 10 temporadas completas de la MLB, solo dos equipos, los Bravos y los Cardinals en 2021, llegaron a la postemporada después de estar a más de cuatro juegos del último lugar en los playoffs con 47 juegos restantes. La apuesta es a que Soto, junto a Tatis Jr., Machado y el resto de los Padres de San Diego, se inscriban en esa lista.